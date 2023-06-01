台東嗨way品牌推出超嗨遊程　6月起跑





▲台東嗨way將於今夏推出台東限定海洋主題遊程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東東海岸區域品牌—台東嗨way將於今夏推出台東限定海洋主題遊程，從長濱到達仁，規劃長達176公里的「176蔚藍公路旅行」，將台東東海岸店家與特色遊憩串聯成台東限定海洋主題遊程，讓整個東海岸都是「嗨way旅行社」，全系列遊程預計於6月起跑。

縣長饒慶鈴表示，台東嗨way以「SEA」（永續、熱情、驚豔）為核心精神營造台東東海岸特色產業與品牌形象，繼5大亮點店家改造之後，將公開全新企劃—「嗨way旅行社」，推出多條超嗨遊程，其中的嗨way經典遊程「176蔚藍公路旅行」，串連台東東海岸「海人」、「海食」、「海景」、「海憩」四大面向，結合5間參與改造的嗨light店家、5個台東最美的藍色角落、5組資深在地海人，策畫人海共好新型態海憩，將台東東海岸產業特質與觀光亮點集大成，增進遊客對台東東海岸的好感與認同，同時放大海岸線經濟量能，傳達「吃好、玩好、人海共好」的台東東海岸旅遊新提案，開啟海岸線吃喝玩樂的全新體驗。

財經處長章正文進一步說明，5間參與改造的嗨light店家成功地透過設計翻轉傳統形象，其中，成功鎮阿鳳海鮮成為「復古新裝最潮海產店」、順大新港黑潮海鮮餐廳、京亞農創分別由設計師重新塑造商業定位與品牌價值、嘎努食堂與達興山號則以排灣元素呈現不同風格的原式餐廳門面，用設計思維，重現店家個性與靈魂，進而讓5間店家躍升為台東東海岸新興亮點！邀請大家加入「嗨way旅行社」，由「混水摸魚基地」、「潛水小學校」、「三個男人」、「達興山號」、「野菜皇后」等5組資深海人帶旅客嗨翻東海岸，共同見證台東東岸全新形象！