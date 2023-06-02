高嘉瑜嘆「性騷吃案」不該發生在民進黨　籲深刻檢討、找回理想信念

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨前黨工31日晚間透過臉書指控自己遭遇的性騷擾事件，而當時的婦女部主任許嘉恬沒有給予妥適的協助。民進黨中央火速開鍘，許嘉恬即刻停職並接受調查。民進黨立委高嘉瑜2日受訪時表示，性平一直是民進黨的核心價值、不能淪為口號，這件事不該發生在長期堅持性別平等的民進黨，必須深刻檢討，讓民進黨重新回到理想信念。

該名前黨工透過臉書貼文，引用近來知名台劇「人選之人」的台詞，「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了」為題，描述了自己在真實工作環境中，遭遇承攬黨部工作的廠商「輝哥」性騷擾，而當時也向時任主管許嘉恬申訴，但其態度與處理手法令她相當失望，最後選擇離開民進黨。而民進黨稍早火速開鍘許嘉恬。

高嘉瑜表示，性平一直是民進黨的核心價值、不能淪為口號，很遺憾許嘉恬明明長期在民進黨為婦女權益努力，卻說出這樣的話，這對被害者來說絕對是二次傷害，姑息養奸讓加害者更猖狂。職場性騷擾可能有8成女性都遇過，大家更期待民進黨在性平有更好作法，若面對這樣的事件用冷漠態度，會讓更多受害者不敢站出來，敬佩受害者願意站出來。

高嘉瑜指出，自己也曾是相關事件受害者，面對社會時需要很多支持、勇氣，尤其社會上對於事情也都不能接受、容忍，希望民進黨藉這次事件重新檢討關於受害者的救援機制，甚至在通報過程中有隱匿行為都不能容忍，賴主席已做出裁示，要求通報不能隱匿，社會上需要大家一起努力建構更好的性平職場環境，過程需要大家面對努力。

會覺得民進黨錯估情勢？高嘉瑜表示，工作環境中各行各業，長期以來權利不對等的狀況，幾乎是很多職場工作的女性都會遇到的狀況，是怎樣的環境造就長期包庇、甚至要求受害者必須隱忍的狀況？這不應該發生，尤其不應該發生在長期堅持性別平等的民進黨，事件發生我們都非常痛心，也希望藉由這次事件、讓民進黨重新回到理想信念。

高嘉瑜指出，就過去發生的事情也應該重新檢視，到底有多少受害者在不平等、被壓迫的環境被迫犧牲容忍，尤其當受害者多次求救、求援，甚至說沒人能當他的翁文方，這種情形下必須要好好檢討。

對於朝野民代都抨擊，高嘉瑜表示，很多女性朋友對這件事情感同身受，影響到像我們一樣來自平凡家庭、沒有上司當靠山、沒有背景的女性，在職場面對的壓迫，沒辦法求助，上司有各種理由包庇，類似事情不斷發生，這次事件會讓很多受害女性不被接受。

高嘉瑜指出，前陣子為了宜蘭女性消防員主張權益，也有國民黨議員批評受害者「為何洗澡時浴室門不關、就是要讓人看你」，受害者有勇氣站出來，卻反過來譴責受害者，這樣不平等、權勢壓迫觀念，一直都存在。這次事件是我們必須要深刻檢討。