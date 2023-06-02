轟「綠喊性平當包裝！」國民黨3問賴清德　點名林飛帆：還選立委嗎？

▲國民黨召開「民進黨喊性平當包裝！忽略受害者包庇加害者 我們絕不能這樣算了！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

針對民進黨內爆發性騷擾案卻遭吃案一事，國民黨今（2）日召開記者會，並對民進黨總統參選人賴清德提出三問，要求賴清德應該說清楚，「一、涉性騷廠商業者與民進黨有何利益關係？你只是停止合作，敢究辦嗎？二、林飛帆一再縱容性騷事件，你還要提名他參選立委嗎？三、你接任主席就高升許嘉恬，是被蒙蔽？還是刻意包庇？」。

發言人楊智伃表示，民進黨在高舉性別平等、婦女權益的旗幟之下，卻成為真實世界性騷擾的加害者，民進黨副秘書長、時任婦女部主任許嘉恬被爆出吃案黨內黨工遭受性騷擾事件，表面上宣傳守護性平、女權，實質上為了大局與權勢，犧牲、壓迫甚至情緒勒索受害者的高位者。

婦女部主任李彥秀則表示，賴清德昨天參與活動被媒體問到民進黨性騷議題時卻掉頭離開，難道賴清德所謂的「進步共好」變成包庇、冷漠的轉身離開嗎？民進黨第一時間貼文道歉卻是為選舉止血。她強調，賴清德擔任主席時立即將婦女部改成「性別平等事務部」，但民進黨執政七年半以來，性別平權的進步到哪裡了？改成性平部是要當成遮羞布嗎？

李彥秀指出，民進黨黨內常說大局為重，當發生爭議事件時以為頭過身就過，許多民進黨高喊的進步價值，在民進黨內不早已不是如此。蔡英文口中喊的輝哥，跟民進黨有何盤根錯節的關係？重要到需要掩蓋民進黨長期捍衛女權與性平？我們必須持續追究民進黨共犯結構的真相。

李彥秀強調，國民黨未來將檢驗職場上還有哪些漏洞？不分性別、年齡、職場，要更努力修法把所有漏洞補上，例如當加害者是雇主或最高領導時，應該有外部監察單位的介入。她強調，民進黨執政七年不做，國民黨全力來做。

台北市議員柳采葳對受害當事人說「妳辛苦了，妳非常勇敢，不是所有人有這樣勇氣」，這凸顯民進黨從上到下、從裡到外被權力腐蝕了良心，尤其是時任副秘書長林飛帆辯解受害者沒有要走申訴就沒有處理，這件事就算了，她質疑林飛帆有往上呈報嗎？林飛帆的道歉不是受害者需要的，受害者需要的是一個交代與態度。

柳采葳指出，台北市勞動局說明，此案件已經達到開罰要件，因為沒有立即處理且有延誤處理的狀況，且林飛帆已經坦承有疏失，她呼籲北市勞動局在收到民進黨回函時應該立即召開性平委員會並予以開罰，否則民進黨不會受到應有的懲罰，林飛帆未來遇到同樣事情還是一樣就這樣算了。

柳采葳進一步質疑林飛帆是可以託付的政治人物嗎？連黨內同志都保護不了，還要保護全台灣人民，人民會相信嗎？九年前，林飛帆的好友陳為廷爆發了性騷擾的案件，林飛帆居然說陳為廷願意坦白面對自己的勇氣是值得肯定的，他袒護性騷慣犯，沒有戰在受害者的角度去思考，跟現在完全一樣，難怪當時太楊花的夥伴也看不下去，說林飛帆從體制外走到體制內沒有改變，沒有同理心，這樣的林飛帆如何能向選民做出承諾？林飛帆的道歉很廉價，就是為選舉道歉；她強調，林飛帆根本不適合擔任民代，林飛帆應該退選負責。

