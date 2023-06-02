墨國7人失蹤竟變「45袋遺骸」峽谷恐怖棄屍案　疑為詐騙集團成員

記者張寧倢／綜合外電報導

墨西哥當局上周獲報7名年輕人失蹤，搜索行動中卻意外在哈利斯科州郊外一處山谷，發現至少45袋的人類遺體，包含男性與女性，具體人數尚不確定。據當局說法，這些遺骸被丟棄在40公尺深的谷底，地形複雜且光線不足，預計回收工作仍會持續數日。當地媒體則稱，7名失蹤者疑似從事電話詐騙。

▲墨西哥當局追查7人失蹤案，意外在40公尺深的峽谷中發現45袋人類遺骸。（圖／CFP，下同）

根據BBC與美聯社報導，墨西哥西部哈利斯科州（Jalisco）州檢察官辦公室聲明指出，當局在接獲7人失蹤的通報後，開始在Mirador del Bosque山谷進行搜索，並於5月30日發現第一個裝有人類遺骸的袋子。官員稱，7名年輕的失蹤者都是電話行銷中心的工作人員。當地媒體則指出，他們從事的電話服務應是「詐騙」集團網絡的一部分，針對美國老年人販售虛假的度假行程。

州檢察官指出，這些屍袋是在一個深達40公尺、難以進入的峽谷中尋獲，消防人員與民防組織使用直升機垂降進入，並將遺體吊掛空運出來，未來幾天將繼續進行回收作業，直到收集完全部的遺體，後續也會努力確認屍體數量、身分與死因。另外，目前尚未確定其中是否包含7名失蹤者的遺骸，將持續追查7人下落。

美聯社指出，聯邦政府數據顯示，墨西哥全國有超過11萬人失蹤，暴力與毒品的中心地區哈利斯科州失蹤人數最多，達1.5萬人。BBC則表示，許多失蹤者都是組織犯罪的受害者，但犯罪者很少受到懲罰。自2007年時任墨西哥總統卡德隆（Felipe Calderón）發起「毒品戰爭」打擊毒販以來，失蹤事件頻傳，失蹤者約4分之3是男性，約5分之1未滿18歲。