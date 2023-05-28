傳維吾爾族學生抵港後失蹤　港府痛批「國際特赦組織」無中生有

▲國際特赦組織指，一名維吾爾族學生兩星期前從韓國抵港後失聯（圖／CFP）

文／香港01

據美國之音（VOA）報導引述「國際特赦組織」消息指出，一名維吾爾族學生兩星期前從韓國抵達香港後失聯，他失聯前在機場「遭中國警方」審問，組織憂慮他被任意拘留，促請香港政府公開其下落。對此，港府昨27日回應，該名學生沒有入境紀錄，「國際特赦組織」完全是無中生有、抹黑特區政府，要求其對不實言論道歉。

國際特赦組織今日表示，於新疆克拉瑪依市出生的維吾爾族學生Abuduwaili Abudureheman，過去七年在韓國讀書，去年完成體育產業及休閒博士學位。由於他曾出國外遊，故被大陸方面列入「觀察名單」。

該組織指，Abuduwaili 於本月10日由韓國出發，到香港探朋友，抵達香港機場後，向一名朋友發訊息指，自己被內地警方審問，其後失去聯絡，下落不明。他的朋友由於擔心其安危，所以公開事件。

國際特赦組織促請港府盡快公開Abuduwaili 的行蹤，並憂慮他遭非法引渡返內地，面臨拘留和酷刑。

港府發言人昨27日回應，就傳媒查詢國際特赦組織指一名維吾爾人士抵港後下落不明，指控特區政府與此有關，政府對該組織毫無根據、無中生有、企圖抹黑特區政府的言論予以強烈譴責。

發言人稱，政府紀錄顯示該名人士並沒有入境或曾被拒絕入境香港，批評該組織在沒有查核真相就肆意攻擊政府，詆毀香港人權狀況，「其歹毒之心顯而易見，特區對其立心不良的言論予以強烈譴責，並要求該組織對其不實言論道歉。」