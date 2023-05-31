傳訊給未婚妻「我很快回去」　幾分鐘後男醫生離奇「人間蒸發」

▲男醫生傳訊給未婚妻後，人便突然消失。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州49歲男醫生福賽斯(John Forsyth)和未婚妻傳完簡訊，表示他晚點會去和對方見面，幾分鐘後人便突然消失，也沒有前去急診室值勤，家人擔心報案，警方發現他的車被遺棄在醫院附近公園，包含手機、錢包、證件、車鑰匙全在車上，整個人宛如人間蒸發。

當地媒體報導，在Mercy Hospital任職15年以上的福賽斯，從沒有無故缺席過任何值班，所以當他21日沒有出現在醫院急診室中時，引發同事與親友擔心報案，警方當天稍晚在醫院附近找到他的車輛，然而車子沒有上鎖也不見他人影。

弟弟理察(Richard Forsyth)表示，哥哥21日早上7時才和未婚妻傳完簡訊，人便突然消失，「即使他的眼球懸吊在外面，他也絕對不可能會錯過任何值勤，所以事件非常不尋常，我想不出來任何理由，他會突然消失」。

理查表示，福賽斯本月初和妻子離婚後，很快又和未婚妻訂婚，上次家族聚會時人看起來非常開心，完全沒有異常的地方，「所以這又讓他的突然消失感覺更奇怪了」。

事發至今，福賽斯失蹤已1個多星期，警方雖然擴大搜索範圍，但沒有任何發現，家人只能在網路上發佈尋人啟事，希望大家能夠幫忙提供訊息。最新消息傳出，家人向媒體通報，在阿肯色州西北部找到他的遺體，案件仍待進一步調查。

