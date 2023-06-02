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佛陀紀念館舉辦隊輔培訓+小小導覽員令營　即日起至6／18報名

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲佛館夏令營主視覺 。（圖／佛光山佛陀紀念館提供）

記者陳崑福／高雄報導

備受家長小朋友們期待的佛光山佛陀紀念館神奇之旅「2023小小導覽員夏令營」，即日起報名至6月18日止，分中文、英文兩組，名額有限，手腳要快；洽詢電話07-6563033，中文組分機4028王夢愉專員、英文組分機4139谷其安小姐。

「2023小小導覽員招募對象為國小二升三年級至國小五升六年級，中文組學習世界各國網友票選的佛館十大鎮館之寶和護生圖為主，名額100對。（一位學員、一位家長，請全程共同參加）2餐、紀念T shirt、活動教材等酌收800元。

英文組以「小杰的神奇之旅」英文繪本為教材，提升孩童英語聽說寫能力，名額60對，費用800元。註：佛光山文教基金會偏鄉英語教學輔導計劃參與學校免費

2天中透過說唱技巧、穩健台風、表達力、專注力和創造力；做好事，說好話、存好心。才德雙全。

培訓及活動地點都在佛陀紀念館。

線上報名：請掃描QR Code

紙本報名：請填寫報名表郵寄《84049》高雄市大樹區統嶺路1號佛光山佛陀紀念館教育推廣處收或傳真FAX:07-6565165

小小導覽員報名連結
https://forms.gle/LujeGizJrSweUd6E6

另有「隊輔培訓」招募對象是國內外大專院校在校生，活動費用由佛陀紀念館免費贊助(活動需全程參與)，並可申請義工時數，活動期間提供食宿、參與證明，時間是7/5~7日。
 

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