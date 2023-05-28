小學辦出國暑旅　10～12天「團費8萬1」給去嗎？兩派掀論戰

▲有家長表示，孩子小學辦出國暑遊，10～12天團費8萬1。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「當下聽到國小學校辦這種國外暑遊活動，真的愣住。」有家長表示，小孩某天回家後，說學校有辦「暑假旅遊」的活動，團費8萬1千元（以下略稱8萬1），去國外10～12天，想知道其他人能否接受出8萬1讓國小孩子出國？貼文曝光後，團費瞬間引發板上一陣議論。

這位家長在PTT的Gossiping板問卦「小學生暑旅8萬1你能接受嗎？」文中指出，暑旅為期10～12天，住的地方有營地、交換學校的宿舍等等，所以不是住高花費的飯店，以出國旅遊來說，團費8萬1能玩10～12天也不貴。不過，小孩有說沒人要報名參加，但若真的有很多同學要去的話，自己也會想去。

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原PO就坦言，不論每位同學家裡經濟狀況如何，但以他個人來說，當下聽到國小學校辦國外暑遊活動時，有點難以接受，認為既使家裡經濟OK，他也不想孩子才國小就去國外，「美名是探索學習和增加見聞，說明白就單純是去玩的。」

「國小學生真的該接收這種高額旅遊資訊嗎？倘若高中階段我會比較能接受和放手。」原PO也在留言處透露，讓孩子讀的只是一般公立小學，不是什麼私立貴族學校，而且他其實認為，12天8萬1的話算便宜，一開始已經有心理準備要付錢，沒想到孩子班上沒人要去。

▲會不會出錢讓小孩出國掀兩派論戰。（示意圖／Pixabay）

貼文一出掀起討論，單以價格來說，不少人也直呼便宜，「認真說很便宜，本魯國中時有暑期團去歐洲，印象中20幾天要將近30萬」、「同事去歐美13天，平均每天一萬台幣」、「不看年紀只看活動內容，如果12天國外（歐美）旅遊團，包機票81k是真的蠻便宜的。」

至於會不會讓小孩去？有網友秒搖頭，「國小，國外12天，不是跟家人根本不考慮」、「我小5跟家裡要6千去花東旅遊，全忘光了耶」、「價格算合理，但我不放心小學生出國玩」、「年紀太小出國，其實都沒啥記憶了」、「小學還是跟爸媽一起出國累積親密度比較重要」、「重點不是貴，是國小不懂那個價值，我也不會讓他去，如果放在高中就可以。」

也有不少人點頭，「81k團費算便宜啊 ！而且小時候就能見多識廣，或許能打開小朋友的眼界，我都覺得自己20幾歲才漸漸有世界觀出國玩，以前所謂的國外，對我來說只是書本，或電視裡面的想像而已」、「我是覺得，家境負擔得起可以送小孩去，一來夫妻放個假，二來眼界真的很重要」、「不要拿自己的標準來限制他人，多一個選項多一個優勢。」