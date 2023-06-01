領錢啦！基隆市民確診發「1萬染疫慰問金」　7／3起受理申請

▲謝國樑在選舉時提出確診COVID-19，基隆市民發放1萬元染疫慰問金政見。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社

基隆市政府編列3800萬元「染疫慰問金」追加預算，用來發放低收入及中低收入染疫者每人1萬元，議會5月31日審查後通過，市府社會處長楊玉欣說，7月3日至12月15日受理申請。

基隆市長謝國樑在選舉時提出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）基隆市民發放新台幣1萬元染疫慰問金政見，上任後改成限低收入與中低收入戶，市府編列3800萬元追加預算，昨在議會引起議員熱烈討論。

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民主進步黨基隆市議員吳驊珈表示，經市府比對後，符合資格的確診人數有2921人，每人發放1萬元，市府考量資料恐有遺漏或確診者遷出外縣市等因素而增編3成預算，誤差值會不會太多，是否應調整寬列1成預算即可，不用編列到3800萬元。

楊玉欣表示，這波染疫慰問金發放對象為民國109年1月1日到去年12月31日曾染疫，且列冊為低收入和中低收入，並在衛政單位查有確診紀錄者，市府將於7月3日到12月15日受理申請。

至於為何寬列3成預算，楊玉欣說，經以人工方式比對後，計算出2921人符合資格，因擔心人數會有落差和發放對象遷出、遷入等問題，因而採取寬列經費方式因應，若有多餘經費會發還市庫。