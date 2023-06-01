　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾獲蔡英文肯定！「厭世工程師」性騷少女外流私密照　粉專已關閉

▲▼曾獲蔡英文肯定！「厭世工程師」性騷少女外流私密照　粉專已關閉。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲總統蔡英文曾肯定「厭世工程師」的3張繪圖作品，並將其收進臉書的相簿之中。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

親綠匿名臉書粉專「厭世工程師」時常在網路分享政治議題相關的插畫，曾獲總統蔡英文肯定、行政院副院長鄭文燦發文標記，但他近日卻被爆出長期性騷擾小模及未成年少女，還外流他人私密照，事件爆發後神隱並將臉書粉專關閉。

「厭世工程師」時常針對時事發聲，繪圖內容政治立場明顯，吸引不少粉絲追蹤按讚。他的插畫4年前曾獲總統蔡英文點名肯定，連行政院副院長鄭文燦時任桃園市長時也發文標記「厭世工程師」的臉書帳號，雙方留言互動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧案情，一名模特兒A女發文控訴，她好意讓「厭世工程師」練習繩縛而拍下的私密照，對方竟把照片外流至臉書社團，供外人欣賞、滿足虛榮心，「如果不是因為運氣好，剛好看到他在滑臉書時出現那篇文章，我的圖片至今可能還在社團網路流傳。」

▲▼曾獲蔡英文肯定！「厭世工程師」性騷少女外流私密照　粉專已關閉。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文原文如上。（圖／翻攝蔡英文臉書）

此外，「厭世工程師」還在一場唱歌活動上，未經同意將手伸進未成年的B女內衣裡性騷；而受害者C女則控訴，「厭世工程師」擅自闖入非圈內活動的場合，撫摸她的頭、腳踝、搔癢，還伺機打她屁股，即便她已讀不回，對方仍一直傳騷擾訊息，受害者多人。

針對上訴指控，「厭世工程師」第一時間發文道歉止血，並承諾會積極尋找被傷害過的人並進行溝通，「也希望能夠透過其他人跟我這邊主動聯繫，我會盡力去進行後續溝通與補償，面對這些我造成的事情」，許多粉絲仍為他加油打氣。

▲厭世工程師道歉。（圖／翻攝自臉書）

▲厭世工程師被指控性騷，發文道歉。（圖／翻攝自臉書）

對此，桃園市議員林昭印1日發文表示，綠營側翼「厭世工程師」於5月26日發文罵國民黨仇女，5月30日就爆發醜聞道歉，接著關粉專，「一切都是業力引爆」，「聲稱會積極找受害者溝通，拜託真的不要，想想都覺得你超恐怖的」。

林昭印說，「從田昀凡、丁允恭、周家鴻、李正皓到厭世工程師、還有民進黨婦女部內部都爆發，很多人不知道這些事，或是發生太多次了感到很麻木。但，我們不能這樣就算了」。

「我拜託你，把照片還給我。」 「很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話人就會，慢慢地死掉，會死掉。」 －－《人選之人 - 造浪者》 綠營側翼 厭世工程師 近日爆發將私密裸照外流供人欣賞，還伸進內衣襲胸未成年 ...

林昭印發佈於 2023年5月31日 星期三

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
2台人被下藥綁到KK園區　刑事局、外交部出手了
結婚當天才知老公是渣男！前女友「挺孕肚」終極反擊...全場石
邱繼泰不選立委了！　改由姊姊出征
綠營前黨工遭性騷挨轟「要選總統才出來講」！藍綠民代都怒了
曾獲蔡英文肯定！「厭世工程師」性騷少女外流私密照　粉專已關閉
減肥「狂喝1健康飲品」！　26歲妹子變更胖
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情佔據3年大學生活！葉蕓僖22歲個展震撼反思⋯觀眾也融入作品

飲料控哭了！手搖飲漲價再＋1　老賴茶棧最高貴5元

曾獲蔡英文肯定！「厭世工程師」性騷少女外流私密照　粉專已關閉

宅系動漫神曲入侵雄中畢典！歌詞狂唱我真可愛　網暴動：全員女裝

台北拉麵霸主出爐！　「這碗」沒排一小時吃不到

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

不讓行人重罰6千！7月上路　路口執法火力全開「5月取締破10萬件」

6月「12星座運勢」曝！處女展開新關係　水瓶發生不可預測之事

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！女怒放生：不如養狗

白肉雞飆漲！農委會推「吃土雞」挨轟　陳吉仲：是誤解

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

北宜改管騎士遇攔查想逃逸　警拔槍+警棍狂抽：到底跑X小

疫情佔據3年大學生活！葉蕓僖22歲個展震撼反思⋯觀眾也融入作品

飲料控哭了！手搖飲漲價再＋1　老賴茶棧最高貴5元

曾獲蔡英文肯定！「厭世工程師」性騷少女外流私密照　粉專已關閉

宅系動漫神曲入侵雄中畢典！歌詞狂唱我真可愛　網暴動：全員女裝

台北拉麵霸主出爐！　「這碗」沒排一小時吃不到

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

不讓行人重罰6千！7月上路　路口執法火力全開「5月取締破10萬件」

6月「12星座運勢」曝！處女展開新關係　水瓶發生不可預測之事

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！女怒放生：不如養狗

白肉雞飆漲！農委會推「吃土雞」挨轟　陳吉仲：是誤解

龍山想改泰山配息　金管會：6／16中午前達成3條件

婁峻碩宣布雙喜臨門！　竟自肥「幫辣妹擦防曬油」享艷福

2台人被下藥綁到KK園區「脫逃摔斷腿」！刑事局、外交部出手了

疫情佔據3年大學生活！葉蕓僖22歲個展震撼反思⋯觀眾也融入作品

停止4種錯誤期待　放下之後，活得更快樂

邱繼泰不選立委了！　改由姊姊出征

動漫女神中川翔子頻收死亡威脅　推特感嘆：每次報警還是來一堆

林飛帆道歉慢半拍！他怒「只想著不弄髒自己」：最好現在退選

伍鐸肩傷注射PRP好很多　明進牛棚練投

飲料控哭了！手搖飲漲價再＋1　老賴茶棧最高貴5元

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

颱風走梅雨接棒！6月中偏濕訊號強

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭了

台大弟「泡茶上癮」月討5萬！爸不敢退休

「2行業」馬上年薪百萬　過來人認證：沒錯！

瑪娃減弱輕颱！今全台變天　7縣市大雨

爆長期性騷小模！外流私密照　親綠插畫家道歉了

即／颱風環流發威！9縣市大雨特報

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

挖出黃仁勳出生地！他驚「這1縣市基因好」網炸鍋

90萬人能領1200！6月新制懶人包　學車、電費要變貴了

烏克蘭正妹想到超商打工！爸媽急來台阻止反愛上

更多熱門

相關新聞

時力批藍、綠對性平議題雙標　「國民黨對黃浴沂啟動性平機制了嗎？」

時力批藍、綠對性平議題雙標　「國民黨對黃浴沂啟動性平機制了嗎？」

民進黨前黨工31日晚間透過臉書指控自己遭遇的性騷擾事件，而當時的婦女部主任許嘉恬沒有給予妥適的協助，國民黨公職群起批評。對此，時代力量1日表示，許嘉恬確實該被嚴厲抨擊，但國民黨自家的宜蘭縣議員黃浴沂，同樣是檢討性騷受害人的最壞示範，卻未見國民黨啟動性平機制，藍綠別雙標，性平要徹底實踐，而非只拿來作為攻擊對手的工具。

早知道性騷裝沒事！周玉蔻怒嗆「林飛帆，退選吧」

早知道性騷裝沒事！周玉蔻怒嗆「林飛帆，退選吧」

綠性騷吃案風暴！最美發言人見PO文鼻酸

綠性騷吃案風暴！最美發言人見PO文鼻酸

許嘉恬疑性騷吃案被停職　他逆風挺：加油！

許嘉恬疑性騷吃案被停職　他逆風挺：加油！

性騷女黨工　導演身分曝光！摸胸後噁問「睡得好嗎？」

性騷女黨工　導演身分曝光！摸胸後噁問「睡得好嗎？」

關鍵字：

厭世工程師性騷擾私密照小模

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

自己煮粥　一家15人吃完離奇死亡

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面