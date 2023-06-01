曾獲蔡英文肯定！「厭世工程師」性騷少女外流私密照　粉專已關閉

▲總統蔡英文曾肯定「厭世工程師」的3張繪圖作品，並將其收進臉書的相簿之中。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

親綠匿名臉書粉專「厭世工程師」時常在網路分享政治議題相關的插畫，曾獲總統蔡英文肯定、行政院副院長鄭文燦發文標記，但他近日卻被爆出長期性騷擾小模及未成年少女，還外流他人私密照，事件爆發後神隱並將臉書粉專關閉。

「厭世工程師」時常針對時事發聲，繪圖內容政治立場明顯，吸引不少粉絲追蹤按讚。他的插畫4年前曾獲總統蔡英文點名肯定，連行政院副院長鄭文燦時任桃園市長時也發文標記「厭世工程師」的臉書帳號，雙方留言互動。

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回顧案情，一名模特兒A女發文控訴，她好意讓「厭世工程師」練習繩縛而拍下的私密照，對方竟把照片外流至臉書社團，供外人欣賞、滿足虛榮心，「如果不是因為運氣好，剛好看到他在滑臉書時出現那篇文章，我的圖片至今可能還在社團網路流傳。」

▲蔡英文原文如上。（圖／翻攝蔡英文臉書）



此外，「厭世工程師」還在一場唱歌活動上，未經同意將手伸進未成年的B女內衣裡性騷；而受害者C女則控訴，「厭世工程師」擅自闖入非圈內活動的場合，撫摸她的頭、腳踝、搔癢，還伺機打她屁股，即便她已讀不回，對方仍一直傳騷擾訊息，受害者多人。

針對上訴指控，「厭世工程師」第一時間發文道歉止血，並承諾會積極尋找被傷害過的人並進行溝通，「也希望能夠透過其他人跟我這邊主動聯繫，我會盡力去進行後續溝通與補償，面對這些我造成的事情」，許多粉絲仍為他加油打氣。

▲厭世工程師被指控性騷，發文道歉。（圖／翻攝自臉書）



對此，桃園市議員林昭印1日發文表示，綠營側翼「厭世工程師」於5月26日發文罵國民黨仇女，5月30日就爆發醜聞道歉，接著關粉專，「一切都是業力引爆」，「聲稱會積極找受害者溝通，拜託真的不要，想想都覺得你超恐怖的」。

林昭印說，「從田昀凡、丁允恭、周家鴻、李正皓到厭世工程師、還有民進黨婦女部內部都爆發，很多人不知道這些事，或是發生太多次了感到很麻木。但，我們不能這樣就算了」。