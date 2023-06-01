野放石虎「1／3遭流浪犬攻擊致死」　特生中心籲：勿任意餵養

▲瀕危動物石虎近年來頻傳遭流浪犬攻擊致死。（圖／農委會特生中心提供）

記者楊惠琪／台北報導

為保護瀕臨絕種的保育類動物石虎，農委會今（1日）宣布推動友善石虎農作獎勵標章措施。但農委會特生中心主任楊嘉棟指出，全台僅存約400至600隻的石虎，面臨最大的威脅是流浪犬的攻擊，特生中心野放追蹤的21隻石虎，已有7隻遭犬隻咬死，而每年救傷約50隻的穿山甲，也有逾半是被流浪犬咬傷，呼籲民眾停止不當餵養。

楊嘉棟表示，過去7年來，特生中心所野放追蹤的21隻石虎中，有高達7隻遭流浪犬咬傷身亡，從附近監視器與身上咬痕判斷都是遭到犬隻攻擊。此外，國際上列為重點保育對象的穿山甲，每年約有50件救傷案件，其中至少有5成也都是遭犬隻咬傷，而且都是野外求生、育幼必備的尾巴部位遭到攻擊，國內穿山甲的救傷案件頻傳，也引起國際關注。

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楊嘉棟進一步指出，從石虎、穿山甲被攻擊的區域觀察，現場都有隨意放置的飼料，明顯是有人刻意餵食，流浪犬若營養太好，一胎生下的小狗數量會很多，而這也是近年來結紮野放成效不彰的主因。他強調自己也收養流浪貓，一樣熱愛動物，但不當的餵養只會導致生態失衡、危害其他野生動物習性，呼籲民眾以領養取代餵養。

特生中心助理研究員林育秀也說，每年石虎遭路殺的案件約30件，但近來發現被犬殺的數量反而更多，目前石虎族群約停留在400至600隻，死亡率相當高，如果無法妥善保育，未來滅絕風險高達98%，因此從我們這個世代就該努力保育。

農委會主委陳吉仲表示，日前與動保、野保相關團體開會後，已經取得共識，將針對石虎、穿山甲等野生動物出沒與人犬衝突嚴重的熱區，透過精準捕捉、絕育、在另覓適合安置地點，降低人犬衝突，以及對野生動物族群的危害，相關移置作業會跟相關團體一起執行，強調農委會只有一個目標就是保障各種動物福利。