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保護瀕危動物石虎　農委會推「友善農作標章」獎勵保育農民

▲農委會舉辦友善石虎農作標章推廣活動。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會舉辦友善石虎農作標章推廣活動。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為保護瀕臨絕種的石虎，農委會與特生中心推動友善石虎農作，針對石虎經常出沒的農地，農民採取不使用毒鼠藥、獸鋏且不放養犬貓等友善行動，即可獲得「友善石虎農作標章」認證，目前已推出香蕉、稻米、紅龍果、芭樂、柑橘、鳳梨等石虎標章農作，並在家樂福、無印良品、棉花田等通路上架。

林務局今舉辦「石虎有您真好」記者會，農委會主委陳吉仲致贈獎座感謝各大通路和協力夥伴單位，協助友善石虎農作上架，增加農友收入，也讓石虎有更安全的棲息環境。

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林務局長林華慶表示，石虎主要分布於苗栗縣、台中市和南投縣，棲息環境與人類主要居住、耕作和活動的淺山地區重疊，從棲地生態調查發現，石虎活動與農地、農民生活關係密切。

林華慶指出，農民只要取得有機、產銷履歷或綠色保育標章等驗證，再保留石虎所需草相，採取不使用毒鼠藥、獸鋏且不放養犬貓等友善行動，即可獲得「友善石虎農作標章」認證，讓石虎可以在農地安全活動與覓食，農民亦可將石虎標章作為品牌行銷農產品，也呼籲消費者多選購保護生態、瀕危動物的農產品。

林務局指出，目前共有27位農友通過有機驗證、綠保標章的「友善石虎農作」，符合產銷履歷的「友善石虎農作─安全用藥」有11位農友，田區位置涵蓋中寮鄉、南投市、水里鄉、草屯鎮、名間鄉、國姓鄉等地，總面積約55.1公頃，同時孕育香蕉、稻米、紅龍果、芭樂、柑橘、鳳梨等多元農作物。

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