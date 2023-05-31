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農委會恐失北農經營權　陳吉仲喊話：讓專業的來經營

▲台北農產運銷公司下月即將換屆改選。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北農產運銷公司6月即將換屆改選。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北農產運銷公司6月將進行董監事改選，傳出前雲林縣長張榮味已成功整合民股與官股勢力，農委會恐丟經營權。農委會主委陳吉仲昨晚在臉書發文，細數過去4年，農委會與北農攜手讓蔬果拍賣價格穩定上升，增加農民收益、保障消費者採購品質，強調這些都要靠專業經營才能夠做到。

陳吉仲昨出席活動時，針對北農董監事改選傳出農委會將痛失經營權並未正面回應，僅簡單回應六月下旬改選，改選完就知道結果。昨晚在個人臉書寫下長文，細數過去4年農委會入主北農的成績。

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陳吉仲表示，北農是台灣最大的蔬果批發市場，負責大台北地區消費者的蔬果供應及農產品安全，其拍賣價格會帶動產地價格，也攸關農民收益。因此專業經營與否會影響到消費者權益和農民的收入。

陳吉仲指出，近4年來，北農每公斤蔬菜拍賣價平均從2018年的 24.7元，成長到2022年的 33.2元；水果拍賣價從2018年的 38.1元，成長到2022年的 49.3元。蔬果的成交總金額更是從2018年的 200.2億元，一路成長到2022年的 220.9億元。

陳吉仲還說，為了顧好蔬果品質，農委會也協助北農完成許多營運改革的工作，包括建立供應人實名制、設置質譜化學快檢、完善全程冷鏈系統、導入新式摺疊籃、拓展有機友善蔬果通路、建置中小學校園午餐有機蔬菜及米供應平台、健全員工福利與績效等。

陳吉仲說，目前北農的第一果菜批發市場正在改建中，農委會也提供很多專業意見，所有努力都是為了提升蔬果品質，讓消費者安心選購、讓農友有更好的收入，而這是要專業經營才能做得到。

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