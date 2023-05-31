白肉雞價格一直漲！農委會推「可吃土雞」　議員傻眼：什麼邏輯

▲白肉雞價格從今年起價格持續上揚。（示意圖／記者楊惠琪攝）



記者隋昊志／綜合報導

日前國內鬧蛋荒，雞蛋價格飆漲，但其實民眾最常食用的白肉雞，價格從今年初以來也持續上揚，農委會日前表示，目前進口量相較於去年同期增加了14%，後續飼料調降的話，價格應該可以更趨穩定，現階段國人也可選吃土雞替代。對此，台北市議員耿葳痛批，白雞肉的現價已經讓民眾跟餐飲業者叫苦連天了，農委會竟然還建議改吃更貴的土雞，「這是什麼邏輯啊」。

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▲▼白肉雞價格從今年起價格持續上揚。（圖／翻攝自台灣農漁禽交易行情網）



農委會28日發布新聞稿指出，為滿足國人雞肉需求，加工及進口業者已增加進口量，至5月28日較去（111）年同期增加14%，隨著國際原物料大宗穀物期貨價格逐漸回穩，飼料價格將有調降空間，雞肉價格應可更趨穩定。此外，除了白肉雞，還有國產的優質土雞，可滿足國人對祭祀、燒烤與燉補需求，土雞批發價格在清明節後，從每台斤56元降至52元，供消費者選購。

對農委會的說法，台北市議員耿葳表示，婆婆媽媽們對市場裡的蔬菜水果、雞鴨魚肉價格最敏感，貴了就買不下手，光是白肉雞的價格從年初以來價格一路上揚，最近每台斤已經來到37.8元，農委會卻發新聞稿，建議民眾可以改吃土雞，只因為土雞批發價格每台斤56元降至52元？

耿葳傻眼表示，白雞肉37.8元，就已經讓民眾跟餐飲業者叫苦連天了，農委會居然發新聞稿建議民眾改吃價格更高的土雞？這是什麼邏輯啊？雖然自己很少在臉書發文評論這種時事，並不表示平常沒在關心，但看到農委會這次的做法，自己還真的是看不懂。