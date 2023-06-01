放粽虎尾！6米高「丁丁噹噹」超吸睛　6／10陸上行舟慶端午

記者蔡佩旻／雲林報導

端午節將至，虎尾虎尾鎮公所特地打造一座6米高的老虎抱粽吉祥物，Q版老虎外型可愛超吸睛，將於6月10日在虎尾鎮建成路與永興南三街交界處舉辦「2023端午趣玩！放粽虎尾！」活動來歡渡佳節，今（1）日召開宣傳記者會，副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君、鎮長丁學忠、代表會主席林嘉弘一同盛邀民眾同慶端午。

▲虎尾鎮公所將於112年6月10日上午9點30分至下午16點，於虎尾鎮建成路與永興南三街交界處舉辦「2023虎尾端午節-端午趣玩、放粽虎尾」活動來歡慶端午節。（圖／記者蔡佩旻攝）



虎尾鎮位於雲林縣約中心的位置雲林縣中心，是一個因糖廠而興起的城鎮。不靠山、不臨海的，虎尾鎮民代表會主席林嘉弘說，虎尾曾讓人稱為「寂寞的城市」，但在2018年鎮長丁學忠上任後，新增建設、節慶活動均衡發展下，變得活潑、不一樣，虎尾不再無聊，已不是寂寞的城市。

▲鎮長丁學忠表示，6月10日活動現場設置大型氣墊水樂園、艾草香包及艾草香皂DIY手作、限量粽子，還有眾多特色攤位、餐車。（圖／記者蔡佩旻攝）

端午節是民俗傳統三大節日之一，端午節習俗有午時水、門上插艾草、菖蒲、立蛋、包粽、划龍舟等等，端午節傳統划龍舟比賽一般皆為水上競賽，今年虎尾鎮公所特別規劃辦理「陸上行舟趣味競賽」，除了前三名隊伍有優勝獎金外，所有參與競賽的民眾都能獲得精美禮品，已有不少民眾摩拳擦掌準備報名。

虎尾鎮長丁學忠指出，多年來公所辦理許多活動中，總是傳統節日較受到鄉親矚目，我們虎尾沒有適合流域划龍舟，但今年我們將以有趣的「陸上行舟」辦理競賽，6月10日活動現場設置大型氣墊水樂園、艾草香包及艾草香皂ＤＩＹ手作、限量粽子，還有眾多特色攤位、餐車，讓民眾除了動態體驗也能欣賞精彩演出及品嘗好吃的美食。

▲虎尾鎮公所特別規劃辦理「陸上行舟趣味競賽」，除了前三名隊伍有優勝獎金外，所有參與競賽的民眾都能獲得乙份精美禮品。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，虎尾每每辦理活動都相當精采活潑，尤其元宵節、端午節、中元節均為雲林轄內所辦理活動最盛大，今年元宵「2023虎尾燈會」浩瀚星空更獲得IAA Muse設計最高榮耀鉑金獎，可見公所與代表會展現地方齊力用心成果。

在端午節看見虎尾公所準備「陸上行舟」超創意！令人相當期待，還有這6米高的吉祥物，現場與丁鎮長討論大家笑著決定稱它「丁丁噹噹」抱著三顆粽子相當可愛吸睛，邀請全國民眾屆時來到活動會場，與可愛吉祥的丁丁噹噹合影打卡，讓端午文化能在歡樂的氣氛下被延續，共度民俗節慶。

▲高達6米的「丁丁噹噹」抱著三顆粽子相當可愛吸睛。（圖／記者蔡佩旻攝）