　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義兩溫室電纜線遭竊　雲林竊賊幹的！銷贓管道曝光

▲雲林男竊賊到嘉義偷電纜線被逮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲雲林男竊賊到嘉義偷電纜線被逮。（圖／記者翁伊森翻攝，以下同）

記者翁伊森／嘉義報導

電纜線頻頻傳失竊，已經讓台電損失慘重，近日雲林縣一名44歲李姓男竊賊，日前至嘉義縣侵入兩間相鄰溫室內竊取電纜線及礦泉水等物，民雄分局獲報後立即派員追查，調閱監視器後鎖定李男身分。李男被逮後仍不願承認偷竊電纜線，經警方鍥而不捨追查出李男銷贓管道，人贓俱獲送辦。

警方表示，李男係他縣市列管治安人口，也是常常在雲嘉一帶犯案的慣竊，本次犯案前就經常騎乘機車在嘉義縣新港鄉附近徘徊勘察地形，鎖定目標下手。警方接獲被害人報案後，立即組成專案小組追查，經調閱周遭監視器畫面過濾，鎖定涉案機車及李男身分。

▲雲林男竊賊到嘉義偷電纜線被逮。（圖／記者翁伊森翻攝）

專案小組於5月27日持拘票及搜索票前往竊嫌藏匿在嘉義市之租屋處執行搜索，當場查獲李男作案所穿著衣物、使用工具及偷取之礦泉水，但沒有扣押到失竊的電纜線。

經專案小組持續追查，針對竊嫌犯案後逃逸方向及可能銷贓地點進行分析，於5月29日至嘉義市一家資源回收廠發現李男有拿未削皮的電纜線去變賣的銷贓紀錄，所獲贓款約2600元，全案警詢後依竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

民雄分局呼籲，民眾可加強防護措施並改善監視器死角，降低自身被竊風險，若發現有可疑人士在附近閒晃，均可隨時聯繫警方查察，以達遏阻犯罪功效另外也提醒資源回收業者切勿隨意回收來路不明的物品，不要成為竊嫌銷贓的幫兇而觸法。

▲雲林男竊賊到嘉義偷電纜線被逮。（圖／記者翁伊森翻攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／下班注意！國1驚悚火燒車　黑煙狂燒
健身房惡性倒閉！到處貼滿封條　會員氣炸
快訊／親綠性騷導演爆「拿陸委會48.5萬標案」　詹志宏回應
連千毅搭勞斯萊斯等入監　紅線違停「連吃7張罰單」
安啦！　黃仁勳：輝達下一代晶片仍由台積電生產
快訊／民進黨下令「隱匿性騷案一律開除」　可直接向秘書長通報
「林飛帆，退選吧」　她喊話改鄭家純上陣
快訊／王牌球星開刀　確定退出中華隊
快訊／00713第2次季配息出爐！　年化殖利率逾6%
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

命大！閃違停大貨車自摔下秒機車遭輾　騎士差點捲進聯結車

快訊／下班注意！國1南下361K鼎金系統「槽車成火球」　黑煙狂燒

四叉貓被控觸犯《跟騷法》　高虹安前助理提告結果出爐

跟騷法上路恐怖情人退散！告誡拘提並行　8成騷擾者住手了

連千毅搭勞斯萊斯等入監　紅線停太久遭檢舉…警連開7罰單

載妹騎改裝車違規被攔查　混身酒味慘了！他辯喝3碗燒酒雞暖身

嘉義兩溫室電纜線遭竊　雲林竊賊幹的！銷贓管道曝光

轎車鬼切！騎士「聲音先到5秒」煞不住...人撞噴愛車剩骨架

貪污判免刑參選又勝出！對手提告反擊　彰化議員洪本成當選無效

苗栗大貨車撞倒整排防撞桿「肇逃」!　賠5萬還要接罰單　

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

命大！閃違停大貨車自摔下秒機車遭輾　騎士差點捲進聯結車

快訊／下班注意！國1南下361K鼎金系統「槽車成火球」　黑煙狂燒

四叉貓被控觸犯《跟騷法》　高虹安前助理提告結果出爐

跟騷法上路恐怖情人退散！告誡拘提並行　8成騷擾者住手了

連千毅搭勞斯萊斯等入監　紅線停太久遭檢舉…警連開7罰單

載妹騎改裝車違規被攔查　混身酒味慘了！他辯喝3碗燒酒雞暖身

嘉義兩溫室電纜線遭竊　雲林竊賊幹的！銷贓管道曝光

轎車鬼切！騎士「聲音先到5秒」煞不住...人撞噴愛車剩骨架

貪污判免刑參選又勝出！對手提告反擊　彰化議員洪本成當選無效

苗栗大貨車撞倒整排防撞桿「肇逃」!　賠5萬還要接罰單　

航空業首創　ANA集團於獨自創立的NFT市場平台發行ANA的NFT

台北拉麵霸主出爐！　「這碗」沒排一小時吃不到

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

不讓行人重罰6千！7月上路　路口執法火力全開「5月取締破10萬件」

舒酸定X百吉POKI超Q雪糕今夏限量開賣　文青風「仲夏冰室」限定15天

命大！閃違停大貨車自摔下秒機車遭輾　騎士差點捲進聯結車

結婚當天才知老公是渣男！前女友「挺孕肚」終極反擊...全場石化

「他們把我電話外流！」　熱火羅賓森談比嘲諷手勢原因

快訊／下班注意！國1南下361K鼎金系統「槽車成火球」　黑煙狂燒

半導體薪資超羡慕！日月光年薪逾550萬居冠　一表看各家數字

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

社會熱門新聞

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

搭勞斯萊斯現身！連千毅好心情喊：早進去早出來

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

妻懷孕後不給碰！人夫「無性生活30年」崩潰求離

即／高雄男租屋處「29樓墜下」慘死！

飯店裝針孔偷拍狼落網　約砲自拍忘記帶走

快訊／陸軍體能鑑測意外！中校「5分鐘跳繩」休克

小三有磁扣進她家％％人夫！正宮怒告

名媛拿假包！　愛馬仕、香奈兒被查扣「民眾拍下全仿的」

北市公車壓住行人雙腳　女痛苦哀號

清潔阿姨證實：夏男曾給3千求證婚

E奶女網紅賣「掀奶茶」再爆賣淫　本人發聲

更多熱門

相關新聞

藍嘉義市立委人選出爐　張秀華挑戰現任王美惠

藍嘉義市立委人選出爐　張秀華挑戰現任王美惠

國民黨經過內參式民調，以及中常會立委提名作業後，國民黨嘉義市黨部今（1）日正式提名老將市議員張秀華，成為國民黨嘉義市立委參選人，挑戰民進黨的現任立委王美惠。

朱立倫喊話「性騷不能接受」：賴清德要負起責任

朱立倫喊話「性騷不能接受」：賴清德要負起責任

7歲女童打過流感疫苗　感染3天仍病逝

7歲女童打過流感疫苗　感染3天仍病逝

「丁丁噹噹」吸睛　虎尾陸上行舟慶端午

「丁丁噹噹」吸睛　虎尾陸上行舟慶端午

張麗善主持道安會議　研議策進作為

張麗善主持道安會議　研議策進作為

關鍵字：

電纜線雲林嘉義竊賊

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

自己煮粥　一家15人吃完離奇死亡

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面