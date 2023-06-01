嘉義兩溫室電纜線遭竊　雲林竊賊幹的！銷贓管道曝光

▲雲林男竊賊到嘉義偷電纜線被逮。（圖／記者翁伊森翻攝，以下同）

記者翁伊森／嘉義報導

電纜線頻頻傳失竊，已經讓台電損失慘重，近日雲林縣一名44歲李姓男竊賊，日前至嘉義縣侵入兩間相鄰溫室內竊取電纜線及礦泉水等物，民雄分局獲報後立即派員追查，調閱監視器後鎖定李男身分。李男被逮後仍不願承認偷竊電纜線，經警方鍥而不捨追查出李男銷贓管道，人贓俱獲送辦。

警方表示，李男係他縣市列管治安人口，也是常常在雲嘉一帶犯案的慣竊，本次犯案前就經常騎乘機車在嘉義縣新港鄉附近徘徊勘察地形，鎖定目標下手。警方接獲被害人報案後，立即組成專案小組追查，經調閱周遭監視器畫面過濾，鎖定涉案機車及李男身分。

專案小組於5月27日持拘票及搜索票前往竊嫌藏匿在嘉義市之租屋處執行搜索，當場查獲李男作案所穿著衣物、使用工具及偷取之礦泉水，但沒有扣押到失竊的電纜線。

經專案小組持續追查，針對竊嫌犯案後逃逸方向及可能銷贓地點進行分析，於5月29日至嘉義市一家資源回收廠發現李男有拿未削皮的電纜線去變賣的銷贓紀錄，所獲贓款約2600元，全案警詢後依竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

民雄分局呼籲，民眾可加強防護措施並改善監視器死角，降低自身被竊風險，若發現有可疑人士在附近閒晃，均可隨時聯繫警方查察，以達遏阻犯罪功效另外也提醒資源回收業者切勿隨意回收來路不明的物品，不要成為竊嫌銷贓的幫兇而觸法。