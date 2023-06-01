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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫拜會雲林老縣長！喊話「性騷不能接受」：賴清德要負起責任

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

國民黨主席朱立倫今(1日)公開行程南下雲林，接受媒體聯訪時，朱針對民進黨內部爆發前黨工遭性騷擾事件發表看法，認為任何職場性騷擾都是絕對不能吃案、遮掩的，呼籲民進黨主席、總統參選人賴清德負起責任，「要給社會一個交代」！

▲▼國民黨主席朱立倫訪雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國民黨主席朱立倫接受媒體聯訪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

朱立倫表示，每個人都沒辦法接受這樣包庇、遮掩的事件，尤其是在21世紀、注重性別平等的台灣，任何職場上的性騷擾都是絕對不可以吃案、遮掩的，「民進黨這個態度，尤其賴主席要負起責任，要給社會一個交代，我覺得該道歉該、負起責任來。前一段時間，大家看見《人選之人》，大家都不能接受這樣的劇情，竟然發生在執政黨身上，賴主席用閃躲的方式，不如勇於面對，該解釋、該處理的嚴格處置，社會大眾都在看。」

現場媒體提問，朱立倫此行是否會找雲林縣前縣長張榮味討論立委人選？朱立倫則說，昨天已跟屏東縣周議長談屏東立委的事情，等等也會到老縣長那談雲林的選情，重點是要團結努力，2024總統立委都能勝選。

針對國民黨總統參選人侯友宜民調下滑一事，朱立倫再次強調，「我們就是一步一腳印來全力以赴，我們不會受到一兩個策略性或帶風向民調影響，我們內部掌握的目前狀況都非常穩健，但我們一定會非常努力，現在才剛起步，我們會團結一致努力勝選！」

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