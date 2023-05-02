志工開刀前結石消失秒出院喊「媽祖神蹟」　泌尿科醫師說話了

▲台大雲林分院泌尿科主治醫師黃逸文強調，民眾平常可以觀察小便濃度深淺顏色來判斷水分攝取是否足夠，進而預防結石產生。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

腎臟結石是泌尿科常見的疾病之一，雲林一名陳先生因血尿前往台大雲林分院泌尿科求診，經過一個月的檢查及治療，因結石大小及位置深度關係必須手術，但就在準備開刀的前一刻突被告知「結石不見了」直接驚喜出院。主治醫師黃逸文表示，要讓結石自體排出，喝水是必須，適時配合運動，使結石往下掉、尿出來，也同樣重要。

西螺福興宮太平媽祖廟志工陳先生（41歲）日前在網路分享，4月23、26日恰逢大甲媽南下遶境，駐駕西螺福興宮時，他虔誠祈求大甲媽祖、太平媽祖庇佑，求了敬茶喝下後，隔天開刀前被醫師助理緊急告知，術前檢查發現卡在輸尿管中的結石奇蹟般消失不見，陳先生更完全沒有感覺石頭有經過泌尿道被排出情況，無痛而癒的他不禁大呼「媽祖靈感」。

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▲西螺福興宮志工陳先生在臉書上分享，開刀前夕向大甲媽祖求了一杯敬茶，祈開刀順利逢凶化吉，卻在隔日開刀前奇蹟似的找不到結石，直接出院。（圖／記者蔡佩旻攝）

台大醫院雲林分院泌尿科主治醫師黃逸文說明，該案陳先生主訴是血尿，多年前亦發生過，當時使用內視鏡手術，現隔3年又發生，經檢查，結石卡在輸尿管下段，先以服用輸尿管擴張劑並請他多喝水，在觀察一個月仍有腎有水腫情形，便給予建議住院作內視鏡手術處置，就在術前做電腦斷層確認結石還在不在時，發現輸尿管中原卡著的結石不在了，只剩下腎臟中還有一顆結石。

泌尿科主治醫師黃逸文表示，如果結石不大，理論上都是有機會自體排出，但因為有些人結石較大，一般來說，輸尿管的寬度大約0.5公分寬，但如果石頭大於0.5公分以上，通常就很難自己排出來， 所以必須要以其他，例如體外震波、內視鏡方式處理；有些人輸尿管特別小，即便結石較小0.3公分也尿不出來，屆時仍須以內視鏡處理。

結石的生成有些人是家族性的，可能一家人都有，另非家族遺傳體質因素的，可能是工作與生活習慣相關，尤其戶外工作易流汗者，所以只要發現到小便「顏色變深、尿量變少」，即表示身體水分已不足，一定要多喝水，不然也容易產生腎結石。

醫師黃逸文強調，民眾平常可以觀察小便濃度深淺顏色來判斷，若是淡黃色甚至透明，就是水分已經夠了，發現小便顏色是深黃，代表水分不足要趕快喝水，加上或有結石體質，更要多喝水，避免日後產生結石，腎結石徵狀會有血尿與合併腰痛情形，若有相關情況務必儘速就醫檢查、配合治療。

▲主治醫師黃逸文強調，腎結石徵狀會有血尿與合併腰痛情形，若有相關情況務必儘速就醫檢查、配合治療。（圖／記者蔡佩旻攝）

