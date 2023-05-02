　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

志工開刀前結石消失秒出院喊「媽祖神蹟」　泌尿科醫師說話了

▲台大雲林分院泌尿科主治醫師黃逸文強調，民眾平常可以觀察小便濃度深淺顏色來判斷水分攝取是否足夠，進而預防結石產生。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台大雲林分院泌尿科主治醫師黃逸文強調，民眾平常可以觀察小便濃度深淺顏色來判斷水分攝取是否足夠，進而預防結石產生。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

腎臟結石是泌尿科常見的疾病之一，雲林一名陳先生因血尿前往台大雲林分院泌尿科求診，經過一個月的檢查及治療，因結石大小及位置深度關係必須手術，但就在準備開刀的前一刻突被告知「結石不見了」直接驚喜出院。主治醫師黃逸文表示，要讓結石自體排出，喝水是必須，適時配合運動，使結石往下掉、尿出來，也同樣重要。

西螺福興宮太平媽祖廟志工陳先生（41歲）日前在網路分享，4月23、26日恰逢大甲媽南下遶境，駐駕西螺福興宮時，他虔誠祈求大甲媽祖、太平媽祖庇佑，求了敬茶喝下後，隔天開刀前被醫師助理緊急告知，術前檢查發現卡在輸尿管中的結石奇蹟般消失不見，陳先生更完全沒有感覺石頭有經過泌尿道被排出情況，無痛而癒的他不禁大呼「媽祖靈感」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台大雲林分院泌尿科主治醫師黃逸文強調，民眾平常可以觀察小便濃度深淺顏色來判斷水分攝取是否足夠，進而預防結石產生。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮志工陳先生在臉書上分享，開刀前夕向大甲媽祖求了一杯敬茶，祈開刀順利逢凶化吉，卻在隔日開刀前奇蹟似的找不到結石，直接出院。（圖／記者蔡佩旻攝）

台大醫院雲林分院泌尿科主治醫師黃逸文說明，該案陳先生主訴是血尿，多年前亦發生過，當時使用內視鏡手術，現隔3年又發生，經檢查，結石卡在輸尿管下段，先以服用輸尿管擴張劑並請他多喝水，在觀察一個月仍有腎有水腫情形，便給予建議住院作內視鏡手術處置，就在術前做電腦斷層確認結石還在不在時，發現輸尿管中原卡著的結石不在了，只剩下腎臟中還有一顆結石。

泌尿科主治醫師黃逸文表示，如果結石不大，理論上都是有機會自體排出，但因為有些人結石較大，一般來說，輸尿管的寬度大約0.5公分寬，但如果石頭大於0.5公分以上，通常就很難自己排出來， 所以必須要以其他，例如體外震波、內視鏡方式處理；有些人輸尿管特別小，即便結石較小0.3公分也尿不出來，屆時仍須以內視鏡處理。

結石的生成有些人是家族性的，可能一家人都有，另非家族遺傳體質因素的，可能是工作與生活習慣相關，尤其戶外工作易流汗者，所以只要發現到小便「顏色變深、尿量變少」，即表示身體水分已不足，一定要多喝水，不然也容易產生腎結石。

醫師黃逸文強調，民眾平常可以觀察小便濃度深淺顏色來判斷，若是淡黃色甚至透明，就是水分已經夠了，發現小便顏色是深黃，代表水分不足要趕快喝水，加上或有結石體質，更要多喝水，避免日後產生結石，腎結石徵狀會有血尿與合併腰痛情形，若有相關情況務必儘速就醫檢查、配合治療。

▲台大雲林分院泌尿科主治醫師黃逸文強調，民眾平常可以觀察小便濃度深淺顏色來判斷水分攝取是否足夠，進而預防結石產生。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲主治醫師黃逸文強調，腎結石徵狀會有血尿與合併腰痛情形，若有相關情況務必儘速就醫檢查、配合治療。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►「大甲媽+太平媽」神蹟加倍　志工開刀前結石不見了...直接出院

►買8輛二手車全撞爛！真相是假車禍真詐保　3年詐千萬11人被逮

►大甲媽駐駕西螺福興宮「萬人搶換壓轎金」　幼稚園長讚：鎮園之寶

►大甲媽遶境往返都駐駕　「西螺福興宮太平媽」連美國人都來朝聖

►前進肝癌死亡率最高縣市　肝膽權威權威胡瑞恒教授來雲林了

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／國1出口「5車追撞、1翻覆」　傷亡不明
快訊／捷運劍潭站落網！　槍手抓到了
正妹員工「盜賣公司機密」成億萬富翁　內鬼畫面流出
22歲香港混血辣模宣布「台灣拍AV出道」　42分鐘超大尺度
快訊／洋基「法官」傷勢狀況出爐　放進10天傷兵名單
駕駛喊「你看那三寶騎車」　下秒出事影片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小二數學太難！爸算到整晚沒睡　安親班老師曝解答

罕見！副熱帶高壓「串聯一整片」擋梅雨　鄭明典曝迎雨1條件

武財神生日！　出現「5大徵兆」要發了

重機妹子過彎撞車狂翻180度！11萬人朝聖　網友喊：心疼車子

志工開刀前結石消失秒出院喊「媽祖神蹟」　泌尿科醫師說話了

北橫49.7K大曼路段　5／2起放寬管制...6時段開放通行

驚險！路線遭放置「瓦斯鋼瓶」　自強號撞上「台鐵怒報警」

全台變天！　首波梅雨周末到

猴痘來襲！避免快洗、省水模式　6步驟降低洗衣感染風險

準備數錢！5月「5生肖」財運飛上天　升官加薪包你滿意

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

男孩口誤喊老師「媽媽」　為負責竟撩：那我娶妳呀

2旅客搬娃娃車下火車　1人重心不穩「墜落月台」

小二數學太難！爸算到整晚沒睡　安親班老師曝解答

罕見！副熱帶高壓「串聯一整片」擋梅雨　鄭明典曝迎雨1條件

武財神生日！　出現「5大徵兆」要發了

重機妹子過彎撞車狂翻180度！11萬人朝聖　網友喊：心疼車子

志工開刀前結石消失秒出院喊「媽祖神蹟」　泌尿科醫師說話了

北橫49.7K大曼路段　5／2起放寬管制...6時段開放通行

驚險！路線遭放置「瓦斯鋼瓶」　自強號撞上「台鐵怒報警」

全台變天！　首波梅雨周末到

猴痘來襲！避免快洗、省水模式　6步驟降低洗衣感染風險

準備數錢！5月「5生肖」財運飛上天　升官加薪包你滿意

柏林愛樂第一首席強勢登台　巡演首站5／7屏東演藝廳

Met Gala／妮可基嫚穿19年前粉紅羽毛禮服像仙女　安海瑟薇別針毛呢裙好危險

台積電下跌2元至500　台股漲逾20點站上15600

快訊／國1「5車追撞、1翻覆」　傷亡不明

屏東偏僻道路反射鏡赫見彈痕　疑歹徒試槍！警地毯式清查

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶！男嘉賓目睹羞炸　成果照辣爆

揪同事一起喝！　超商限時1天「大杯拿鐵、美式買2送2」

「哲哲老師」自爆被冒名　詐騙財產、感情

小二數學太難！爸算到整晚沒睡　安親班老師曝解答

罕見！副熱帶高壓「串聯一整片」擋梅雨　鄭明典曝迎雨1條件

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

大逆轉！夜市又可撈金魚了　農委會：優先禁止鼠兔哺乳類動物

全台變天！　首波梅雨要來了

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

5月錢來了！「5星座財運爆漲」　第一名躺著賺

情侶洗澡「男友突1舉動」！網傻：一定超臭

企鵝妹徒步環島8天走200公里　看亂象發3公告

路人求合照「企鵝妹秒Say No」！原因曝網讚爆

首波梅雨！　變天時間曝

撐不住！高雄人最愛手搖飲「2巨頭」宣布漲價

更多熱門

相關新聞

11歲童追大甲媽失蹤！警在30公里外尋獲

11歲童追大甲媽失蹤！警在30公里外尋獲

台中大甲媽祖遶境到新港奉天宮，由於疫情趨緩解禁，吸引全國各地香客、遊客前來參拜，人數多達10萬多人。不過，日前卻傳出一名11歲男童傍晚獨自前往新港鄉奉天宮參與廟會活動後就音訊全無，一直到隔日凌晨都未返家，讓父母焦急報警。所幸警方沿線搜尋，最終在約30公里外的雲林縣西螺鎮「福興宮」尋獲男童，將他帶回派出所。

買8輛二手車全撞爛　3年詐千萬11人被逮

買8輛二手車全撞爛　3年詐千萬11人被逮

大甲媽回鑾安座　顏清標讚這次沒打架

大甲媽回鑾安座　顏清標讚這次沒打架

跨越大甲溪！大甲媽要回家了　鎮瀾宮人潮曝

跨越大甲溪！大甲媽要回家了　鎮瀾宮人潮曝

教育產銷合作新模式　雲林開啟跨縣市食農教育

教育產銷合作新模式　雲林開啟跨縣市食農教育

關鍵字：

腎結石泌尿科台大醫院雲林分院雲林大甲媽太平媽西螺福興宮

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

「TOYOTA全新跑旅」現身了

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

大逆轉！夜市又可撈金魚了　農委會：優先禁止鼠兔哺乳類動物

柯震東突單膝下跪「最美的她」　曝心聲：現在知道愛情的感覺

印尼養鴨阿公「1億私房錢」藏在床底

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面