李東憲入共產黨、舉五星旗恐被報復？　陸委會：是否入黨尚未查明

▲ 陸委會發言人詹志宏 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

台灣跆拳道選手李東憲日前在韓國領獎時高舉五星旗，引起爭議，甚至提前回大陸，憂心遭政府報復，日前參加廈門「海峽百姓論壇」又說不怕被打壓，未來還想在大陸開一家跆拳道館。對此，陸委會發言人詹志宏今（1）日指出，李東憲各人行為都是片面報導，至於他是否入共產黨也還沒查明，中華民國是民主國家，沒有查明之前，不會用法律來處理事情。

詹志宏說，「為何李東憲有這些言行、動機何在，我們無法知道，都是片面報導，行政願要求相關機關調查事實，是否加入共產黨，這些事實上未查出。」

至於外界傳出李東憲之前擔心被報復之類言論，詹志宏說，「時序不對，政府沒有查明之前，不會用法律來處理這些事情。」

詹志宏指出，任何人只要睜開眼睛，憑良心就可以知道，中華民國台灣是民主自由的人權國家，這個不需要否認，所謂獨不獨。大陸方面不需要這樣庸人自擾，不要每發現一件事情就填空。

詹志宏也指出，這幾年最多填空題就是以「什麼..什麼」謀獨，這樣不只阻礙兩岸關係，對政策推動都是自己找一些阻礙，對兩岸關係是不利的。

▼台選手李東憲舉五星旗嗆「不怕出征」 批台灣孩子犯錯忘記中國母親。（圖／翻攝自微博）