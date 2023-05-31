李東憲遭指「統戰樣板」　朱鳳蓮：島內只有主張台獨的自由

▲李東憲穿著「TPE」道服手舉五星旗領獎。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔、魏有德／北京－台北 連線報導

長期在大陸發展的台灣民眾李東憲近日以個人身份參加跆拳道比賽奪牌，由於他穿著「TPE」道服卻身披五星旗領獎，引起兩岸輿論熱議，陸委會也指出，不應配合陸方統戰宣傳或成為統戰樣板。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，對於李東憲的攻擊指責乃至恐嚇，戳破了「自由民主」的極端虛偽，「島內只有主張台獨的自由，沒有認同統一的自由。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

朱鳳蓮提到，李東憲是跆拳道優秀運動員，他以個人身份參加這次體育賽事，取得好成績，我們表示祝賀，「兩岸同胞同為中國人，李東憲在運動會上奪牌後，以自己的方式表達和分享身為堂堂正正中國人的榮耀和喜悅，受到兩岸民眾的支持。」

朱鳳蓮強調，「台灣綠營媒體和陸委會的攻擊指責乃至恐嚇，戳破了他們標榜的所謂自由民主的極端虛偽，也再次表明，在民進黨製造的綠色恐怖下，島內只有主張台獨的自由，沒有認同統一的自由。」

至於李東憲在奪牌後的大動作表態，陸委會在第一時間提到，他所參加的賽事是由經國際奧會（IOC）認可之國際壯年運動總會（IMGA）授權舉辦，開放個人報名，只要年齡超過30歲喜歡運動均可自由報名參加，並非以國家為組團參賽單位，頒獎典禮亦無代表團旗幟升旗或歌曲播放之儀式，李東憲非我國家代表隊選手，也與中華民國跆拳道協會無關，「體育署並已轉請相關組委會錄案處理。」

