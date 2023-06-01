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大陸 大陸焦點 特派現場

奪牌舉五星旗被罵爆　李東憲：不怕打壓「想在大陸開道館」

▲▼台選手李東憲舉五星旗嗆「不怕出征」　批台灣孩子犯錯忘記中國母親。（圖／翻攝自微博）

▲李東憲奪牌後高舉五星旗。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

出身台灣的跆拳道選手李東憲先前在南韓的一場比賽中奪牌後高舉五星旗慶祝，引起許多台灣網友的不滿。不過，李東憲似乎不在意網友的批評，近日又參加了廈門的「海峽百姓論壇」，並在接受媒體專訪時強調，不怕被打壓，未來還想在大陸開一家跆拳道館。

根據大陸中央廣播電視總台旗下《看台海》報導，李東憲最近參加了在廈門舉辦的第十五屆「海峽百姓論壇」，並在接受採訪時說，「台灣同胞都應該常來大陸，常回家看看，了解自己的姓氏來源，了解自己的文化根源，不要受到台獨侵害，做一個堂堂正正的中國人。」

▲台灣跆拳道選手李東憲奪牌後高舉五星旗慶祝。（圖／翻攝微博）

李東憲近期還接受了《環球人物》的專訪，他表示，自己以前就舉過五星紅旗，但沒想到這次引來打壓，「很多朋友問我害不害怕，我說我不怕，我害怕的是台灣老百姓還要繼續被蒙在鼓裡。」

李東憲指出，他真的認為台灣老百姓很可憐，一再被洗腦，忘了自己的身份，忘記自己是中國人，忘記自己的家在哪，連回家的路都找不到，只能把自己推向危險，「沒人希望戰爭，但如果民進黨和一些所謂獨派人士，在美國的影響下繼續煽風點火，只會把事情越搞越糟。」

李東憲還說，未來他想在大陸開一家跆拳道館，開展跆拳道培訓工作，「台灣其實有很多優秀運動員，但那邊的環境讓他們在退役後很難有發展空間，大陸的體育發展有這個需求，我的目標是在大陸成立一個兩岸體育交流中心，讓更多台灣同胞在大陸有發展。」

▲▼台灣選手李東憲「刻意穿TPE」高舉五星旗。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

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