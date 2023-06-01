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不愛Pixel 7a？　外媒盤點這5款CP值機種

▲Google Pixel 7a。（圖／androidauthority）

▲Google Pixel 7a。（圖／androidauthority）

記者陳俐穎／綜合報導

Google Pixel 7a於 5 月 10 日正式上市，與其前代有著相似的設計，但也引入了 Pixel A 系列的一些首創，包括無線充電、更快的刷新率和相機增強。不過，除了Pixel 7a之外，目前市面上也有許多高CP值的平價手機，可以多方考慮後再決定購買。

外媒《Android Authority》也列出5款可以與Pixel 7a表現並駕齊驅的手機，供消費者參考，其中包含Pixel 6a、三星Galaxy A54 5G、iPhone SE 、Motorola Edge（2022）和Pixel 7。

報導中指出，Pixel 6a 的性價比最高，售價為13,990元，且由於上市時間較久，價格也略微下滑，它提供與 Pixel 7a 類似的體驗，鏡頭表現稍微精簡、較舊的晶片和設計上的差異。

第二為三星 Galaxy A54 5G，報導中指出，這款手機擁有最好的顯示效果： Galaxy A54 具有大而漂亮的顯示螢幕，高刷新率。若是剛好遇到折扣時，價格也幾乎可以與 6a 差不多。

如果喜歡小手機，iPhone SE (2022) 也是不錯的選擇，目前已經很少見到配備 4.7 吋螢幕手機，但缺點是其餘設計看起來也像是從​​ 2010 年代穿越過來的。不過手機的晶片等規格本質上是旗艦品質。

Motorola Edge（2022）設計和性能都不錯，雖然沒有特別突出的地方，但可以以非常便宜的價格入手。

如果想要更優質的體驗，但又不想支付蘋果或三星旗艦產品的價格，Pixel 7 也是一個很好的選擇，將獲得功能更強大的相機、更優質的設計以及其他軟硬體上的優勢。

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