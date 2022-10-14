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Google Pixel 7 Pro動手玩　更強的Tensor G2晶片打造最佳照片

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Pixel 7 Pro 實機開箱體驗。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

Google 在日前發表了年度 5G 新機 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro，本次所推出的 Google Pixel 7 系列皆使用 Tensor G2 處理器，有效提升 Pixel 的速度與拍攝品質，以旗艦規格登場的 Google Pixel 7 Pro 也在近期內正式上市，主打速度快且安全，電池續航⼒更可持續⼀整天。

作為史上最強⼤的 Google ⼿機 Pixel 7 Pro，搭載 6.7 吋顯⽰螢幕可視情況調整刷新率，最⾼可達 120 Hz，後置三鏡頭系統配有專屬的 5 倍望遠鏡頭和 30 倍⾼解析變焦，從遠處也能拍出清晰細緻的相片，其新⼀代超廣⾓鏡頭⽀援⾃動對焦與微距對焦，讓再微⼩的細節都能重現，根據官網售價，Pixel 7 Pro 的定價為新台幣 26,990 元起，提供三種顏⾊款式：雪花⽩、曜⽯⿊和霧灰⾊。

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Pixel 7 Pro 機身外盒與內容物。（圖／記者樓菀玲攝）

手機本體規格

據了解，Pixel 7 系列以光滑玻璃背蓋搭配鋁合⾦外框和相機板，其中 Pixel 7 Pro 的外殼採⽤拋光鋁合⾦，造型細緻典雅，Pixel 7 則擁有霧⾯鋁合⾦外殼，呈現絕佳的時尚視覺效果。兩款⼿機皆以再⽣環保材料製成，兼具耐⽤性與美觀設計，並符合 IP68 防護等級，具備防塵抗⽔效果。螢幕採⽤ Corning Gorilla Glass Victus 保護玻璃，具備抗刮特性。

Pixel 7 系列所採用的Google Tensor G2 是 Google 專為 Pixel 獨家設計的新⼀代處理器，結合 Google 自家的機器學習和語⾳辨識技術，讓 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 實現更快速、更⾼效、更安全，並帶來更多實⽤的功能。這款處理器還為 Pixel 帶來史上最卓越的相片與影片品質，包括新⼀代⾼解析變焦、執⾏速度提升兩倍的夜視模式、讓相片更銳利的⼈臉清晰功能，以及電影動態模糊等新功能。

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝） ▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google Pixel 7 Pro 跑分測試結果。（圖／記者樓菀玲攝）

除了 G2 處理器之外，Pixel ⼿機搭載使⽤ Titan M2 安全防護晶片，內建多層安全防護機制，有助於維護個⼈資訊安全。設定⼈臉解鎖和指紋解鎖功能後，只要看⼀眼或輕觸⼀下，即可快速解鎖⼿機。Google 稱即將在今年內實裝的 Google One VPN 將有助於維護線上活動的安全，無論使⽤哪⼀種應⽤程式或網路瀏覽器時，都能獲得保障。此外，Pixel ⼿機提供⾄少 5 年的安全性更新服務。

Google 宣稱 Pixel ⼿機的⾃動調節電池⽤量功能可讓電池續航⼒⻑達 24 ⼩時以上，這項功能會記住使用者最常⽤的應⽤程式，避免將電量浪費在鮮少使⽤的應⽤程式上，開啟超級省電模式後，續航⼒最⻑可達 72 ⼩時，搭配相容的 30W USB-C 充電器可進⾏超快速充電，⼤約充電 30 分鐘即可達 50% 的電量。

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Pixel 7 Pro 機身。（圖／記者樓菀玲攝）

實拍測試

Pixel 7 與 Pixel 7 Pro 的相機，無論是攝影或是拍照，都能享有超⾼畫質。核⼼⼤感光元件可捕捉光線和細節，即使光源不⾜，也能拍下出⾊相片。Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 皆搭載同款前置鏡頭，不但具備更優異的低光源拍照效果、驚豔 4K@601 影片畫質，搭配電影動態模糊功能，就能拍出好萊塢等級的影片。

另外 Google 自家⾃然⾊調技術可讓忠實呈現不同膚⾊之美，⽽且現在還⽀援夜視和肖像模式。修復模糊功能可以讓模糊的相片變清晰，就算舊相片也能煥然⼀新。引導入鏡功能使⽤⾳訊和觸覺技術，協助低視能者拍出最佳的⾃拍照。透過魔術橡⽪擦、動態肖像模式和⼈臉清晰等最常⽤的 Pixel 相機功能，拍出最完美的影像。

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 鏡頭焦距 0.5x。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 鏡頭焦距 1.0x。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 鏡頭焦距 2.0x。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 鏡頭焦距 5.0x。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 鏡頭焦距 30x。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 實際戶外夜拍測試。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 近距離微距實拍測試。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel 7,Pixel 7 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 鏡頭發色實拍測試。（圖／記者樓菀玲攝）

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