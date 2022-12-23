Google Pixel系列發表計畫曝光　2023年上半將推首款摺疊機

▲ Google 自家 Pixel 系列未來三年的產品計畫曝光。（圖／翻攝自 howtoisolve）

記者樓菀玲／台北報導

Google 自家 Pixel 系列未來三年的產品計畫曝光，透露 Google 不僅打算讓現有手機改朝換代持續推出新機，接下來在 2023 年上半推出兩款新機，兩款新機代號分別為 lynx 和 felix，前者差不多等同於 Pixel 7a，後者則是相當於 Pixel Fold，意味著 Google 打算推出首款摺疊手機。

據了解，Pixel 7a 的價格可能會和現有的 Pixle 6a 價格相同，一樣都是 449 美元，至於 Pixel Fold 則是售價定位在 1,799 美元的高價位，對手自然便是 Samsung Galaxy Z Fold 系列，根據現在已知消息指出，這兩款新機將可能會在 2023 年四月或是五月舉行的 Google I/O 大會中亮相。

而到了 2023 年下半則是繼續推出 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro，屆時可能會使用代號名為 zuma 的 Tensor G3 處理器，外界猜測其他性能可能不會和現有的 Pixel 7 系列有太多差異。

接下來就是到了 2024 上半，代號 akita 的 Pixel 8a 亮相，但如果明年上半的 Pixel 7a 銷量成績不優，Pixel 8a 的推出計畫可能會被取消，而到了 2024 年下半，Pixel 9 系列則會在差不多的時間推出，一樣會有 Pixel 9 和 Pixel 9 Pro 兩種機型，另外還有包含一台代號為 caiman 的新機，具體規格不明。