通訊行爆「Zenfone、ROG手機全面退出市場」　官方3點回應

3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

通訊行爆華碩全面退出手機市場　官方3點回應澄清

記者蘇晟彥／台北報導

有通訊行業者1日在Threads上指出，華碩將在2026年全面退出手機市場，包含華碩的Zenfone系列、ROG電競手機都將停產「走入歷史」。對此，華碩也緊急澄清，確實在2026年將暫緩手機上市計畫，但後續售後服務、手機相關營運都將維持現有模式，用戶的權益都不會受到任何影響。

▼通訊行爆料華碩手機將全面走入歷史，華碩緊急回應「2026年暫緩推出」，但其餘權益都不更動。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ASUS Zenfone 12 Ultra ,華碩 。（圖／記者蘇晟彥攝）

通訊行業者在脆文指出，已經無法從代理商上拿到ASUS相關手機，從去年12/31就沒有，連ROG也都不會，強調所有資訊都來自於「華碩原廠」，代表華碩系列手機將全面走入歷史，也十分可惜不少使用Zenfone的消費者再也無法使用。

對此，記者實際詢問，華碩則以三點澄清，強調確實在2026年將暫緩新機推出，但並沒有「走入歷史」，而消費者最擔心的手機營運、版本升級以及售後服務等等，這些都確定會持續運作，確保消費者的權益不受損。

華碩三面向澄清　2026年無計畫、消費者權益不受損

．2026年確定暫緩推出新機
．手機營運會持續，維護、升級、保固都不受影響
．售後服務會持續運作，確保消費者權益

而如果要追朔到先前，Zenfone上一代為今年2月推出的Zenfone 12系列、ROG則為2024年11月推出的ROG9系列。

