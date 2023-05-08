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10款最難修手機出爐　iPhone只排第3名

▲iPhone 14手機。（圖／資料照，記者廖婕妤攝）

▲iPhone 14手機。（圖／資料照，記者廖婕妤攝）

記者蕭文康／台北報導

技術信息網站Electronics Hub最新報告，近3年來最難自行維修的前10大手機以Google Pixel 7奪冠、三星Galaxy Note 10排名第2、蘋果iPhone SE（第3代）只排到第3名。

Electronics Hub彙總 iFixit上統計228支手機平均維修時間和有關維修指南執行難度的信息，以確定哪些智能手機最容易在家維修，哪些最難維修。

調查發現，自行維修難度最高的手機是Google去年推出的雙鏡頭旗艦機款 Pixel 7，以耗費平均維修時間需達約 60.3分鐘，且自行維修難度高達近100%，高居最難維修手機排行榜單的第一名。

報告認為，主因是該款手機機背採用獨特的橫式相機外框，不論電池故障或螢幕損壞，欲自行拆解零件進行更換的難度，以及拆解後順利更換零件組裝等各方面，在沒有專業維修技術與特定工具之下，自行維修的難度都比其他手機要來得高。

三星Galaxy Note10是所有產品中第2難修復的，平均維修工作需要58.4分鐘。根據GetDroidTips的說法，該型號的常見問題包括過熱和電池壽命不佳等。

2019年推出的紅米 Redmi Note 7、小米Mi 9則分別佔據難修手機排行第4名與第5名；第六至十名分別為：華為P30 Pro（2019）、紅米 Redmi Note 11 Pro（2022）、Google Pixel 3a XL （2019）、三星Galaxy A72（2019）與三星Galaxy A53 5G（2021）。

至於好修的手機排行，則以摩托羅拉Moto G7平均維修耗時25分鐘勇奪第一、其後依序為：三星 Galaxy A40（2019）、三星Galaxy S22 Ultra（2022）、蘋果iPhone 11 Pro Max （2019）、蘋果iPhone 13（2021）、POCO M3（2019）與一加OnePlus Nord 2 5G（2021）。

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