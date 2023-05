Google官推預告Pixel 7a將亮相　5/11正式上市

▲ Google 預告 Pixel 新機即將登場。(圖/翻攝自 Google 推特)

記者樓菀玲/綜合報導

過去幾週,網路上有關 Pixel 7a 的洩漏已經多不勝數,這款手機確認將在下周舉行的 Google I/O 大會上正式亮相,同時 Google 也在自家官方推特證實了 Pixel 新機的存在,預告將會在 5 月 10 日公開。

Google India 透過推特公告 Pixel 新機即將登場,雖然沒有直接提到手機名稱,但外界心知肚明 Google 接下來要發表的會是哪一款新機,不過這則公告也確認了兩件事,首先,Pixel 7a 會在印度上市,並且手機將於 5 月 11 日上市,預計 5 月 10 日在美國等地區將會開放預購。

How to show excitement without shouting? Asking for a friend



Coming to @Flipkart on 11th May. pic.twitter.com/il6GUx3MmR