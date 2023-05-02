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Google官推預告Pixel 7a將亮相　5/11正式上市

▲▼Google,Pixel 7,Pixel 7a,智慧型手機。（圖／翻攝自 Google 推特）

▲ Google 預告 Pixel 新機即將登場。（圖／翻攝自 Google 推特）

記者樓菀玲／綜合報導

過去幾週，網路上有關 Pixel 7a 的洩漏已經多不勝數，這款手機確認將在下周舉行的 Google I/O 大會上正式亮相，同時 Google 也在自家官方推特證實了 Pixel 新機的存在，預告將會在 5 月 10 日公開。

Google India 透過推特公告 Pixel 新機即將登場，雖然沒有直接提到手機名稱，但外界心知肚明 Google 接下來要發表的會是哪一款新機，不過這則公告也確認了兩件事，首先，Pixel 7a 會在印度上市，並且手機將於 5 月 11 日上市，預計 5 月 10 日在美國等地區將會開放預購。

除了確認 Pixel 7a 發布日期的官方預告外，其他偷跑資訊也進一步證實了有關 Google 即將發布的產品細節，例如 Roland Quandt 洩漏了一批 Pixel 7a 的行銷資料，其中包括手機的渲染圖、規格概述以及詳細介紹 Pixel 7a 功能的其他圖片。

這些資料展示了 Tensor G2 及其相關功能，如清晰通話和照片去模糊，其他圖片則強調 Google 的設備生態系統以及無線充電的加入。同時，Pixel 6a 和 Pixel 7a 的規格比較也展示了兩款手機之間的差異，如 90Hz 螢幕、6400 萬像素主鏡頭、1300 萬像素前鏡頭、8 倍超級變焦和無線充電等功能。

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