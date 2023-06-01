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近4成家長焦慮子女教育！在小孩3歲前就搜尋小學資訊

▲▼親子天下調查發現，近4成家長焦慮子女教育，在小孩3歲前就搜尋小學資訊。（圖／記者許敏溶攝）

▲親子天下調查發現，近4成家長焦慮子女教育，在小孩3歲前就搜尋小學資訊。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

千禧世代父母身為教改第一代，可說是被實驗先鋒，但其子女又迎來12年國教與108課綱，根據最新公布調查顯示，近4成家長在小孩3歲前就搜尋小學資訊，並有近半家長考慮讓小孩就讀學區以外的公立學校，凸顯家長對於孩子教養焦慮，加上部分學校要求「一出生就設籍」，迫使家長得提早佈局，在小孩出生前就在學校附近買房，為小孩教育問題超前部署。

1981到2000年的家長，被視為千禧世代父母，這群人是教改第一代，被實驗的先鋒，其子女又遇到12年國教與108課綱，為了解其看法，《親子天下》今天發布「新世代父母大調查」，公布近2千名千禧世代父母的教育子女看法，並邀請人氣作家葉揚等人參與座談。

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親子天下資深主編張益勤指出，出生在千禧世代的父母們，面對的是最晚生、最晚婚、子女數最低的家庭樣貌，調查顯示，近4成家長在小孩3歲前就搜尋小學資訊，另有5成1家長，在小孩3歲以上、未滿6歲時搜尋國上小學資訊，還有9%家長是小孩未滿1歲就開始搜尋。

此外，千禧世代的父母親，成長與體罰的年代，但調查發現，高達8成1受訪者不會遵循父母對自己教養方式，不願意再重複上一代威權、高壓的教育方式，更有9成8家長認同，「和孩子一起玩」是重要的家庭生活。

調查也發現，近半（47%）家長，考慮讓小孩就讀學區以外的公立學校，甚至因部分學校要求「一出生就設籍」，迫使家長得提早佈局，在小孩出生前就在學校附近買房。

人氣作家葉揚就表示，自己是「現代孟母」，為了兒子升學問題，前陣子才搬家公立明星國中附近，還參加補習班說明會，但自己仍然很焦慮，會去街訪問那些孩子，到底在這學校唸書苦不苦，至今在夜深人靜時會問自己，是否要送小孩去這些明星國中，但至今仍沒有答案。

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