　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學習歷程檔案無用論？七成學生製作只為升學「背離最初美意」

▲▼七成學生製作學習歷程檔案只為升學，被視為背離最初美意。（圖／記者許敏溶攝）

▲7成學生認為製作學習歷程檔案只為升學，背離最初美意。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

108課綱要求高中生要建置「高中學習歷程檔案（學檔）」，實施後引發正反不同看法，在今（22日）公布一份針對千名108課綱學生的調查顯示，雖然學檔目標是協助學生進行多元探索並發展學生特色，但高達7成受訪者認為，製作學檔只關心能否對應目標科系，導致當初美意被考招制度耽誤，讓考生覺得自己辛苦製作學檔未受到重視，而出現學檔無用論的聲音。

台北親子天下Club舉辦今天舉辦「2023年108課綱觀察報告發布會」，這份報告由新課綱第一屆畢業生以及第二屆準畢業生撰寫，共長149頁，報告綜合近千份問卷、超過10場訪談，結合量性的滿意度調查、結果成效評估，和質性訪談的方式，了解高中職學生108課綱第一屆畢業生對於課綱的抱怨與建議，並在今天下午公布調查結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

參與調查的清大原子科學院學士班林軒如指出，雖然學習歷程檔案目標，是協助學生進行多元探索並發展學生特色，但在這次調查中，高達7成受訪者想透過「學檔是否明確對應目標科系」，也就是製作學檔只是關心目標科系，導致當初製作學檔的美意被考招制度耽誤，也讓考生覺得自己辛苦製作學檔未受到老師重視，而有學檔無用論的聲音。

此外，林軒如也表示，觀察報告當中，也有高達7成學生希望分科測驗能夠恢復國英，支持恢復者認為，一旦學測時在國英兩科失利，就無法扭轉，等於要重考，對社會組考生不利考招無法達到適性揚才，但恢復反對者認為，可以集中準備專業科目。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／魔獸下季留台？　雲豹執行長表態了
八大妹為了2萬元潑湯！網揪「衝突真正原因」：見面前就埋導火線
快訊／墜海畫面曝！　女見酒測逃跑落海死亡
轎車「門打開」失控暴衝！連撞3車釀7傷　大甲媽信徒全程目擊
15歲國三槍手轟當舖！警上門逮人　父母傻了
快訊／5根電線桿被扯斷倒塌！　雙向封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年首颱「珊瑚輕颱」要掰了！強度減弱中　專家：將在遠海上消散

詐騙最愛冒用的「10大」品牌　看到這些電話、訊息千萬別點！　

學習歷程檔案無用論？七成學生製作只為升學「背離最初美意」

豬腳、銀耳誰能養顏美容？　食藥署闢謠：植物無膠原蛋白

守護地球！華航號召近500員工挽袖淨灘　清除783公斤垃圾

好朋友春日趴！東森購物湧現排隊人潮　東森自然美空瓶回收做環保

桃機停機位爆滿！5／1起加收停留費　停駐逾7天最高增收5成

金寧鄉石蚵文化季開跑！千人狂剝6千公斤蚵仔　民眾怨：不新鮮

大客車招4800駕駛！錄取最多領13.7萬補助　客運業加碼2萬搶人

妹子怕熱穿這套出門！朋友罵「奶露出來了」　全場看傻：拜託絕交

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

新郎吻新娘前突然轉身？伴郎群幫準備「完美初吻」

嘉義3死驗屍！妻中14刀　小兄弟天人永隔...校長不捨

今年首颱「珊瑚輕颱」要掰了！強度減弱中　專家：將在遠海上消散

詐騙最愛冒用的「10大」品牌　看到這些電話、訊息千萬別點！　

學習歷程檔案無用論？七成學生製作只為升學「背離最初美意」

豬腳、銀耳誰能養顏美容？　食藥署闢謠：植物無膠原蛋白

守護地球！華航號召近500員工挽袖淨灘　清除783公斤垃圾

好朋友春日趴！東森購物湧現排隊人潮　東森自然美空瓶回收做環保

桃機停機位爆滿！5／1起加收停留費　停駐逾7天最高增收5成

金寧鄉石蚵文化季開跑！千人狂剝6千公斤蚵仔　民眾怨：不新鮮

大客車招4800駕駛！錄取最多領13.7萬補助　客運業加碼2萬搶人

妹子怕熱穿這套出門！朋友罵「奶露出來了」　全場看傻：拜託絕交

快訊／林書豪18分鋼鐵人瞄準7連勝　高國豪上半場只拿2分

蔡正元疑初選民調「怪怪的」　王世堅怒回：擂台搭起來再戰也可以

「外出籠捆成控肉」獸醫驚：這什麼猛獸？　萌本尊亮相笑翻千人

小S突公開說「婚姻之路真的不好走」！吐28年最大恐懼：好想死

張若凡狂操肌炸出馬甲線　鬆口「想戀愛了」曝光徵友條件！

黃保羅今隨一軍下週有望先發？丘總：先讓他見見場面

東京必去哈利波特2大景點！主題咖啡廳吃嘿美蛋糕　玩全球最大影城

快訊／魔獸下季留台再戰有譜？　雲豹執行長親表態：已展開續留

新北接連槍擊案！　鎖定弘仁會...黃明昭：全力追緝幕後主嫌

男友「0存款」住她家！沒買房又背40萬貸款　妹子嘆：該繼續嗎

生活熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰

知情人曝「八大妹欠錢不認帳」：經紀圈都知道

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

3人潑熱湯打八大妹　2關鍵網怒了

水逆來了！「4星座」首當其衝　TOP1生活悲劇了

八大妹燙傷毀容！他曝驚悚後果：潑湯前怎沒想清楚

他嫌棄郵局「利率低+ATM不多」　內行：光憑1點屌打

半個台灣溼答答　下波春雨炸3地

被潑熱湯「八大妹超淡定」！網曝後續：痛苦才要開始

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　金牛逆轉衰運

夫妻躺床上「婆婆突爬窗進來」！問1句傻眼了

更多熱門

相關新聞

學測成績轉換為分科測驗60級分制　今起開放上網查詢

學測成績轉換為分科測驗60級分制　今起開放上網查詢

大考中心日前公告112學年度分科測驗簡章，去年開始的分科測驗，各考科首度採用60級分制，學測成績若在分科測驗使用，則要進行轉換，而112學測級分換算系統在今（11日）上午上線，大考中心提醒考生，可自行輸入相關資料，即可查詢級分轉換後成績。

美術老師用美食教戰「學習歷程檔案」　網跪謝：神級寶典

美術老師用美食教戰「學習歷程檔案」　網跪謝：神級寶典

AI無法代替你申請大學

AI無法代替你申請大學

少子化下「職缺更多」　專家：台需要「製造問題的人才」

少子化下「職缺更多」　專家：台需要「製造問題的人才」

技高上傳學習歷程撞期　教長：統測考完後兩周才截止

技高上傳學習歷程撞期　教長：統測考完後兩周才截止

關鍵字：

學習歷程檔案分科測驗親子天下國英

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

《女大》牛爾消失3年！手術失敗「頭髮全白」近況曝

八大女最新狀況曝　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

LINE「實用1功能」再升級！

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

文彬今早出殯了！妹妹、ASTRO送最後一程　遺照燦爛笑容緬懷他

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面