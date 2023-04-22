學習歷程檔案無用論？七成學生製作只為升學「背離最初美意」

▲7成學生認為製作學習歷程檔案只為升學，背離最初美意。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

108課綱要求高中生要建置「高中學習歷程檔案（學檔）」，實施後引發正反不同看法，在今（22日）公布一份針對千名108課綱學生的調查顯示，雖然學檔目標是協助學生進行多元探索並發展學生特色，但高達7成受訪者認為，製作學檔只關心能否對應目標科系，導致當初美意被考招制度耽誤，讓考生覺得自己辛苦製作學檔未受到重視，而出現學檔無用論的聲音。

台北親子天下Club舉辦今天舉辦「2023年108課綱觀察報告發布會」，這份報告由新課綱第一屆畢業生以及第二屆準畢業生撰寫，共長149頁，報告綜合近千份問卷、超過10場訪談，結合量性的滿意度調查、結果成效評估，和質性訪談的方式，了解高中職學生108課綱第一屆畢業生對於課綱的抱怨與建議，並在今天下午公布調查結果。

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參與調查的清大原子科學院學士班林軒如指出，雖然學習歷程檔案目標，是協助學生進行多元探索並發展學生特色，但在這次調查中，高達7成受訪者想透過「學檔是否明確對應目標科系」，也就是製作學檔只是關心目標科系，導致當初製作學檔的美意被考招制度耽誤，也讓考生覺得自己辛苦製作學檔未受到老師重視，而有學檔無用論的聲音。

此外，林軒如也表示，觀察報告當中，也有高達7成學生希望分科測驗能夠恢復國英，支持恢復者認為，一旦學測時在國英兩科失利，就無法扭轉，等於要重考，對社會組考生不利考招無法達到適性揚才，但恢復反對者認為，可以集中準備專業科目。