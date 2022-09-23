少子化下人人是寶「職缺更多」　專家：台灣需要「製造問題人才」

▲簡立峰（中）認為，少子化下人人是寶且職缺更多，但台灣需要的是「製造問題的人才」。（圖／親子天下提供）

記者許敏溶／台北報導

少子化海嘯衝擊台灣，學校招生受到衝擊，但Google前 台灣董事總經理簡立峰今（23日）建議父母和師長，少子化下反而人人都是寶，更讓工作職缺比人多，對孩子們來說反而是空前好機會，但台灣本地人才要打破島國概念，積極連結國外人才，並培養孩子自己出題目能力，當一個「製造問題的人才」，也不應以「哪所學校畢業的」來評價一個人。

為期兩天的第11屆的教育創新國際年會今（23日）起展開，今年主題為「為幸福而教」，共邀集橫跨美國、日本及台灣等地，超過30位重量級教育意見領袖齊聚，親子天下執行長何琦瑜致詞時表示，少子化加速了教育和人才培育典範轉移，第一個需要轉換的核心概念就是要讓每一個孩子開發潛能、幫助每個孩子成功。

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對於目前少子化海嘯衝擊高教與各階段學校，簡立峰反而認為，少子化下，人人都是寶，一個都不能少，每個人在社會上扮演的角色，跟想像的不一樣，除了創意型人才，也需要師傅級的技職人才，建議父母和師長，放下過多焦慮並接受少子化，因為少子化讓工作職缺比人多，對孩子們來說反而是空前好的機會。

簡立峰在職業生涯曾面試超過5千人，每次大概花45分鐘到1小時，發掘每個面試者不同的特質，他說，台灣之前在製造業時代，會解題的人才很多，但未來需要培養孩子自己出題目，當一個「製造問題的人才」，並舉自己為例，在 Google時找到很多工程師，卻找不到創造產品的產品經理，未來需要的是更多「製造問題」的人才。

簡立峰也建議，大家才要打破島國概念，積極連結國外人才，創造更多意想不到的可能，也要學習如何看待多元化，他也批判台灣的學歷文化，社會價值從單一到多元的解放過程，更需要欣賞別人做過哪些事，而不只是優先以「哪所學校畢業的」來評價一個人。

▲清大前校長賀陳弘認為，打開學校的自由度，學生的多元性就會出來。（圖／親子天下提供）

清華大學前校長賀陳弘則表示，大學考招方式改變，引起不少爭議，這正是代表社會從一元走向多元，親師生心中許多的拉扯和不安，很多人在問，過去企業都用學歷選擇人才，現在為何要改得如此複雜，他個人認為，從師資、教材到評量都走向多元化，社會需要不一樣人才，目前還有太多工作尚未被開發出來，家長不用急著指導、預測自己的孩子，要相信「天生我才必有用」，每個孩子都一定能有所「用」。