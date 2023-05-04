學測＋分科測驗「考題難易度不一遭批」！64%高中校長盼更穩定

▲高達64％高中校長，希望升學考試（學測、分科測驗等）試題難易度更穩定。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

近年學測與分科測驗的考題難易度搖擺不定，備受外界批評，在今（4日）公布的最新民調顯示，高達64％的高中校長，希望升學考試（包括大學學測、分科測驗等）試題難易度更穩定，同時也有35％校長，希望大學選才更重視每名高中生都要建置的「學習歷程檔案」，且其中六都學校占比高於非六都學校。

長期關注高中教育的《親子天下》，今天發表「全台高中職108課綱特色課程」調查結果，這項調查共四大重點，調查時間從2月13日到3月10日，針對教育部下513所高中發放網路問卷，共回收369份樣本，涵蓋全台22縣市，以台北市占12.7％為多。縣（市）立學校占37.9％，私立和國立學校各約3成。

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不管學測或分科測驗（指考），過去考題難易度不穩定常被外界批評，調查顯示， 64％高中校長盼升學考試（包括大學學測、分科測驗等）試題難易度更穩定，以及35％校長希望大學選才更重視每名高中生都要建置的「學習歷程檔案」，且其中六都學校占比高於非六都學校；另有47％高中校長，期待大學端多與高中端交流，尤其是花蓮縣、南投縣學校校長。

▲108課綱增加老師教學壓力，81％高中校長直言，兼行政的教師業務繁重。（圖／大考中心提供）

目前人工智慧崛起，調查也發現，41％高中近3年最想增聘科技領域（包括資訊科技、生活科技等科）教師，其次為語文領域（包含國文、英文、本土語等科）教師，接著是技術型高中專業科目教師，又以花蓮縣最缺，整體而言，僅9％填答問卷高中自認師資充足。

而隨著教育部推動108課綱，也增加老師教學壓力，調查顯示，81％高中校長直言「兼行政的教師業務繁重」，45％指「教師備課壓力大」；若比較22縣市，新竹市高中有最高比例認為備課壓力大，其次為新竹縣；另43％高中校長反映不易招到足額新生，又以私立學校為多，還有31％高中指108課綱上路後，學科授課時數減少，學生學科能力變弱。

面對上述挑戰，政策要如何調整？調查發現，50％高中都呼籲教育部提升教師員額，除讓各校獲得更多育才人手，也同步降低生師比，落實小班精緻化教學；另約31％高中校長呼籲政府鬆綁法規，提升私校辦學自由，尤其是私立學校校長。