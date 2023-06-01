北市勞動局主動要查！民進黨爆性騷吃案　處置不當「最高可罰50萬」

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨一名前黨工控訴遭摸胸性騷，上報時任婦女部主任、現任黨副秘書長的許嘉恬後，對方竟冷處理，引發吃案風波，也使民進黨1日召開記者會宣布，許嘉恬即刻停職接受調查。對於前黨工被職場性騷擾，台北市勞動局1日表示，今發文民進黨中央黨部，要求在6月5日前將處理情形回報勞動局。

台北市勞動局1日以「勞動局呼籲民進黨妥善處理職場性騷擾案件」為題發文，提及針對媒體報導民進黨前黨工有遭職場性騷擾案件，勞動局1日發文民進黨中央黨部，說明雇主應依《性別工作平等法》第13條規定，於知悉性騷擾情形時，即應採取立即有效糾正及補救措施，並要求6月5日前將處理情形回報勞動局。

勞動局長高寶華表示，事業單位只要「知悉」員工有遭到職場性騷擾的情形，就應該立即處理，縱使員工已離職，或是案件已經進入司法程序，都應該有所作為，如果員工認為雇主處理不當，經委員會審議後，就會被處罰最低新台幣10萬元以上、最高50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

勞動局提及，為增進民眾及事業單位認識並重視「防制就業歧視」及《性別工作平法》議題，歷年來也有編製相關專刊及宣導摺頁，放置在勞動局網站／影音書冊／文宣品及出版品／職場平等專區，事業單位可上網參閱；若事業單位發生職場性騷擾案件不清楚處理流程及方式，亦可向台北市政府勞動局就業安全科洽詢。