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「客運電動化」總經費達643億！　交通部：預計2030年全面電動化

▲▼交通部次長陳彥伯。（圖／記者陳家祥攝）

▲交通部次長陳彥伯。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

為加速推動客運車輛電動化，營造綠色公共運輸環境，交通部1日在行政院院會中報告「2030年客運車輛電動化推動計畫」，計畫總經費高達643億元，將於明年起投入協助客運業者將燃油公車汰換為電動公車，預計2030年達到市區公車全面電動化，並朝2050淨零排放目標繼續前進。

交通部表示，電動大客車過去推動受限於車輛產品性能不佳、價格偏高、充電設施環境與後勤維修體系，以及關鍵技術與零組件未能落實國產化等課題，以致客運業者汰換意願不高，電動大客車數量成長緩慢。在重新檢討政策及擬訂策略及推動期程後，爰與經濟部及環保署共同合作推動「電動大客車示範計畫」，以3年500輛示範車輛規模扶植國內車廠投入電動公車自主設計開發及生產，提供符合國內業者使用優質產品，加速提升電動公車數量。

交通部說明，經過3年努力，目前國內已有2家車廠，包括華德動能及成運汽車，完成國產化項目要求並在國內投資設廠生產；另外還有其他4家車廠也正積極對應國產化項目中，除供應未來客運業者汰換所需之產能外，也為國內車輛打造及相關零組件設計開發創造就業機會，帶動新一波的產業發展及打進國際供應鏈。

交通部透露，在3年示範先導期過後，今年開始進入推廣期，為達成2030市區公車電動化的目標，還有9400輛市區燃油公車需要汰換。為及早規劃佈局及籌措相關經費，爰與環保署共同提報「2030年客運車輛電動化推動計畫」，除了補助客運業者購車外，也納入建置維修保養體系、載客營運補助及路網優化等配套經費。

交通部說明，隨著世界各國陸續提出「2050淨零排放」的宣示與行動，我國也在去年3月公布「台灣2050淨零排放路徑及策略」，提出12項關鍵戰略，其中1項重要戰略便為「運具電動化與無碳化」，逐步把運具電動化或無碳化，未來將與經濟部及環保署持續合作，加速整體計畫的推動。

交通部強調，過去推動電動公車示範計畫已經累積相關的經驗與成果，並與相關單位建立完整的推動機制與分工，包括車輛製造、智慧化導入及充電設施與用電規劃等，後續將依核定計畫推動。另外，未來也會搭配公路公共運輸計畫，持續於全國各地建構優質的公共運輸環境，讓民眾享受更高品質及低汙染的公共運輸服務。

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