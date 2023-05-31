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台鐵副局長去im.B主嫌豪宅！「公差」一說惹議　交長：政風已調查

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

立委日前揭露im.B吸金案主嫌曾國緯曾在豪宅接待台鐵局高層，交通部回函稱官員是奉派陪同立委考察後續行程，引發爭議，交通部長王國材今(31日)受訪時表示，該案已請政風調查，公務人員若有作奸犯科絕不原諒，但不能因一張照片就講成有不好的事，該案將調查清楚究辦。

民眾黨立委陳琬惠日前揭露，im.B吸金案主嫌曾國緯2020年夏天曾在宜蘭豪宅，招待台鐵高層包括前局長張政源、副局長朱來順、資產開發中心副總經理劉睿紘，而曾國緯的川晟集團宜蘭營業所就設在台鐵土地上。

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針對該案，事後交通部回函給陳琬惠稱「朱來順是奉局長指派陪同考察後續行程」，今再度引發陳琬惠怒火，再度質疑「滿桌的食物與酒，這叫什麼公差？」

交通部長王國材今出席交通部道安記者會受訪時回應指出，當天交委會行程，朱來順的確有請假，等於出差到下午5點半，如果公務人員有作奸犯科，絕不原諒，希望調查清楚究辦，但就一個照片直接定論，可能要審慎一點，關於當天行程，已經請政風調查。

王國材表示，如果透過司法途徑，更可以把明確相關不好的事找出來，期待可以這樣做，不能說就一個照片講成有做不好的事情，對公務人員應公平對待，沒有做就還他清白，有做絕不容許。

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