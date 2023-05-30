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超速40公里「直接扣牌半年」！5000人怒反對　連署通過了

▲▼為維護路口安全及行人路權,交通部與內政部警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」,針對「汽機車不停讓行人」等五大重點項目進行取締,交通安全,行人,路人,行人穿越道,交通違規,過馬路,斑馬線,交通大執法,行人地獄,禮讓行人。（圖／記者李毓康攝）

▲洗刷行人地獄惡名，政府本月修正《道路交通管理處罰條例》。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

總統府5月3日公布總統令，修正《道路交通管理處罰條例》，包括未禮讓行人最高罰6千元、超速40公里就算嚴重超速等，目標7月1日上路。然而，不少駕駛人不挺新法，在公共政策網路參與平台發起連署，主張恢復舊制之60公里速限，連署29日超過門檻5,000人，政府也必須在7月29日前回應。

《道路交通管理處罰條例》條例三讀通過，其中構成「危險駕駛」的條件從原本的超速60公里變為40公里，罰款上限也變高，同時還得面臨原先就規定的「吊扣牌照」6個月。

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▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲超速40公里「扣牌」延長至半年。（圖／全國法規資料庫）

現行規定

汽車駕駛人，駕駛汽車有下列情形之一者，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛：

一、在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。
二、行車速度，超過規定之最高時速六十公里。
三、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。
四、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。
五、拆除消音器，或以其他方式造成噪音

即將上路的新法罰則

汽車駕駛人駕駛汽車有下列情形之一者，處新臺幣六千元以上三萬六千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛：

一、在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。
二、行車速度，超過規定之最高時速四十公里。
三、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。
四、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。
五、拆除消音器，或以其他方式造成噪音。
六、在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛。

▲▼ 。（圖／公共政策網路參與平台）

▲超過5000名駕駛人發起連署，主張放寬新制，恢復舊制之60公里規定。（圖／公共政策網路參與平台）

然而，針對《道交條例》經立院修正後，將危險駕駛中的「嚴重超速」定義由「超過最高時速60公里」修正為「超過最高時速40公里」。危險駕駛罰款上限也從新台幣2萬4000元調高為至3萬6000元，另還得面臨原先就規定的「吊扣牌照」。這一重大變化讓許多駕駛人深感不合哩，於是憤而在公共網路參與平台上發起連署提案，主張「不斷的降低速限只會讓交通更加堵塞，社會成本大幅增加」，希望新法條例能放寬，恢復舊制之60公里速限。

提案內容直指，新法若在一些特殊道路, 速限甚至只要55公里就會面臨36000罰款、吊扣牌照半年，「整體用路環境彷彿倒退數十年」，更提到降低速限不應該成為解決道路安全問題的唯一方案。政府應該加大對交通安全的投入，包括改善道路環境等，從而減少交通事故的發生，不斷的降低速限只會讓交通更加堵塞，社會成本大幅增加。

這項提案29日連署超過門檻5,000人，7月29日前政府機關將透過平台回應。

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