禁團令卡兩岸協商？交長喊話中國鬆綁陸客來台　「解鈴還須繫鈴人」

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中國恢復台灣旅遊團赴陸，陸委會日前稱兩岸需經「小兩會」協商才能解禁令，籲中國開放陸客赴台旅遊，不過今天中國國台辦回應「根本不需要兩岸協商」。交通部長王國材今表示，解鈴還須繫鈴人，當時是中國先禁大陸團客和自由行來台，若中國大陸覺得沒這樣的限制，請大聲說出來限制已不存在，盼對等開放。

中國大陸日前雖宣布恢復大陸旅行社接待台灣旅客到大陸旅遊業務，但兩岸旅遊仍卡關，中國尚未宣布開放陸客來台，我方陸委會也稱兩岸需要經由「小兩會」協商才能解除禁令。針對陸委會說法，中國國台辦今(31日)則回應，台灣團客赴陸旅遊已是常態，「根本不需要兩岸協商」，這個說法完全站不住腳。

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交通部長王國材今出席交通部道安記者會被問及此事時表示，當時民國108年、109年，中國大陸對禁陸客個人行跟團客有很正式宣布，如果大陸覺得沒有這樣的限制，應該請他們大聲說出來限制已經不存在，我們就會了解對岸狀況，現在想要透過小兩會溝通，但中國海旅會組織的主任還沒有產生，也不知道要怎麼來談，如果中國大陸透過發言人系統對外正式宣布，我們就會知道他們解除陸客來台自由行跟團客限制。

▲目前兩岸禁團令尚未解，業者期盼6月能露曙光。（圖／記者李姿慧攝）

針對台灣團到大陸旅遊禁團令是否6月能解除，王國材指出，行政院內部有討論，但先喊禁團跟禁自由行是中國大陸，解鈴人還須繫鈴人，中國大陸要先宣布，如果我們宣布歡迎陸客來，他們又不開也很奇怪，期待對等開放，期盼得到中國大陸明確的聲音。

至於中國大陸若不解除陸客來台禁令，我方是否可能先解除台客到大陸的禁團令，王國材回應，可以想像台灣團客到中國大陸去，到中國大陸觀光消費，但中國大陸旅客不過來台灣，沒有平衡觀光消費，對於國內觀光業者也不是很公平；我國對各國家都是對等開放，期待對等比較不會失去均衡，期待中國大陸有個非常明確的回應，例如大陸解除陸客來台禁團令、解除禁止自由行等，讓我們有個非常明確態度。