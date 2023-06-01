綠營婦女部爆性騷吃案　吳沛憶：不能姑息！黨內處置責任必須追究

▲吳沛憶代表民進黨參選中正萬華立委。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

前民進黨黨工昨日晚間透過臉書爆料遭廠商導演性騷擾，卻被民進黨副秘書長許嘉恬反問「為什麼不跳車」、「所以妳希望我做什麼」等。對此，代表民進黨參選台北市第五選區（中正萬華）立委的台市議員吳沛憶1日喊話「不能再姑息！錯誤已經犯下，除了中止跟廠商的合作，黨內處置的責任也必須追究。」

綠營一名前黨工昨晚指出，她在主責的專案中遭導演按頭靠肩、愛撫，對方甚至在廁所外「堵人」，事後她鼓起勇氣向當時的婦女部主任許嘉恬求助，但兩次面談都被反問「妳希望我做什麼？當下為什麼不跳車？怎麼沒有叫出來？」，直言「我是帶著熱忱進來民進黨，帶著傷和遺憾離開的。」

吳沛憶1日表示，昨日晚間網路上傳出一封讓人心痛的求救信，有位懷抱理想來到民進黨工作的年輕人，因性平事件帶著傷痛離開，昨日深夜民進黨黨部已發布聲明道歉，並承諾「將繼續進行後續調查與相關懲處」。

吳沛憶指出，錯誤已經犯下，這件事民進黨不能再姑息，除了中止跟廠商的合作，黨內處置的責任也必須追究，否則如何對社會說，民進黨是一個追求性別平等、公平正義的政黨？

吳沛憶強調，保護受害者是綠營不容退縮的價值，事實調查及懲處是必要的，黨中央一定要有處置，一定要對社會說明，「我們要盡力接住受傷的年輕人，要保護好她，杜絕檢討受害者，避免二次傷害，我們不要就這樣算了！」