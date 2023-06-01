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只因「空服員要睡覺」　頭等艙乘客被逼讓位降等經濟艙

只因「空服員要睡覺」　頭等艙乘客被逼讓位降等經濟艙

▲丹妮爾與未婚夫米奇搭乘聯合航空的班機，卻遭到離譜對待。（示意圖／Pexels）

圖文／鏡週刊

「我被從頭等艙的座位踢下來，為機組人員騰出空間」國外一名女子丹妮爾（Danielle Schwab）表示，日前和父母、未婚夫米奇（Mikey）一起搭乘聯合航空的班機，準備從英國倫敦飛往美國芝加哥旅遊，沒想到米奇卻被要求讓出頭等艙的座位改坐經濟艙，而航空公司的說法是「因為空服員要睡覺」。

據美國《紐約郵報》報導，丹妮爾日前在TikTok揭露此事，她指出，他們是以正常程序訂購到頭等艙座位，但未婚夫和其他三名乘客卻都被迫「降等」，從頭等艙換到經濟艙，並稱這事「實在太荒謬可笑！」該影片的瀏覽次數已超過560萬。丹妮爾表示，能理解機組人員的努力，但我們已經提前預訂了這些位置，這麼做並不公平，太荒謬了。

只因「空服員要睡覺」　頭等艙乘客被逼讓位降等經濟艙

▲丹妮爾與未婚夫米奇以正常程序訂購頭等艙座位，卻被趕到經濟艙。（圖／翻攝自TikTok）

丹妮爾指出，當時負責與他們溝通的工作人員非常咄咄逼人，表示空服員要用米奇的座位，如果不同意的話就改搭其他航班，最後他們只好勉強接受，但航空公司把她們降等。在他們下機時，一位聯合航空代表向他們致意，但聲稱沒有辦法提供幫助，只給了他們「快速通行證（glorified fast pass）」作為補償。

聯合航空事後表示，航班上會預約座位給空服員休息，但因為在該航班上的休息座壞了，所以不得不將2名乘客請出頭等艙，「我們理解客戶的不滿，正在退還他們座位的差價，並提供每人1,500美元的證明書，用於未來旅行。」

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