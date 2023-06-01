弟拿1萬5「寧願買二手iPhone」！委屈曝不換安卓原因：會被朋友笑

▲現在許多人喜歡使用蘋果手機，除了機況考量外，也有部分人是因在意他人眼光而受影響。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

iPhone和安卓手機各有支持者，網路上也常見相關話題。一名女網友指出，她的弟弟近日要換手機，家裡願意給1萬5000元的贊助，然而弟弟卻寧願買二手iPhone，也不願意去換全新的安卓手機，一問之下才得知弟弟過去曾因用安卓手機被朋友笑，讓她不禁感嘆「現在的手機歧視這麼嚴重了嗎？」貼文一出，引發熱議。

一名女網友在Dcard以「弟弟堅持換iPhone」為題發文表示，她的弟弟今年要升大學了，因原本使用的手機用了3年，螢幕碎的一塌糊塗，續航力也大不如前，於是向爸媽提出希望能換手機的請求。為此，家人願意給弟弟1萬5000元的額度，讓他挑選想要的手機。

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▲原PO透露，弟弟因擔心用安卓手機被朋友開玩笑，寧願買二手iPhone。（圖／翻攝自Dcard）

然而，弟弟拿到這筆贊助後，卻寧願去買二手iPhone，也不願意買全新的安卓手機，讓父母完全無法理解。而弟弟則解釋，他之前就因為用安卓手機而被朋友開玩笑，所以才想藉這次機會跳槽蘋果。聽完弟弟的說法，原PO也不禁直呼「現在的手機歧視這麼嚴重了嗎…」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「你弟也只是追求他喜歡的東西而已，而且沒有多再要錢，尊重他的選擇吧」、「大人都有虛榮心了，小孩子肯定也是有的，等到有一定的歷練過後可能才會放下吧」、「iPhone真的就比較好用啊」、「蘋果二手說真的也不差啦，真的很多二手機況很好」。

不過，也有不少網友幫安卓說話，認為「安卓比蘋果好用多了」、「大學出去玩的時候，用安卓的超讚，不會一直被借線什麼的」、「從小到大1萬左右安卓從頭拿到尾，也從沒覺得不方便或卡，真不知道多貼2萬的意義在哪」、「並沒有，現在安卓機也有很不錯的機型」、「老實說我用了iPhone後覺得好難用又換回安卓了，iPhone的優點大概只有可以偷看賴訊息？找不到其他的點欸」。