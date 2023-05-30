防止手機洩露位置　iPhone關閉「App追蹤」這樣做

▲iPhone可關閉App位置追蹤。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

許多 iOS App在第一次使用時，會要求用戶授權獲得精確位置追蹤權限，隨著手機使用越來越久，很容易忘記授予了哪些應用程式的權限。外媒9to5mac就提供關閉精確 iPhone 位置授權的方法。

首次打開App後，出現定位授權的對話框時的主要選擇有三個，包含「允許一次」、「使用應用程式時允許」和「不允許」，不過還有一個不太不注意到的選項，左上角有「精確：開啟」的按鈕，可以選擇保持精確位置或是大概位置。

兩者的區別在於，精確度可以精確到特定房屋或建築物之內，而 iPhone 的大致位置通常顯示所在的城市之內。

不過若是一些惡意App取得精確位置，可能會造成人身安全等困擾，因此如何關閉精確 iPhone 位置追蹤是很重要的問題。

首先可以打開iPhone 上的「設定」，向下滑動並選擇隱私和安全，點按「定位服務」，從列表中選擇App，就可以知道是否正在使用精確位置，在底部找到精確位置旁邊的開關，點擊將其關閉。

不過當關閉精確追蹤時，App仍然可以追蹤用戶的位置，只是不準確。如果想完全關閉App的追蹤，請選擇頂部的「從不」。