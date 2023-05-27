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快備份！　蘋果宣布「我的照片串流」7／26關閉

▲我的照片串流將走入歷史。（圖／取自蘋果官網）

▲我的照片串流將走入歷史。（圖／取自蘋果官網）

記者廖婕妤／台北報導

果粉快備份照片！蘋果「我的照片串流」服務將於7月26日關閉，在此變動中，系統將於關閉前一個月，也就是6月26日起，停止從裝置上傳新照片到「我的照片串流」。

蘋果宣布，7／26將關閉「我的照片串流」，6／26起將停止所有照片上傳到該服務中。在此日期前上傳到該服務的任何照片，將在iCloud中保留30天（自上傳日算起），並可供目前已啟用「我的照片串流」的任何裝置存取。7月26日後，iCloud將不保留任何照片，並將關閉該服務。

蘋果說明，「我的照片串流」中的照片已儲存在你的至少一部裝置上，因此只要存有原始檔的裝置還在，你就不會在此過程中遺失任何照片。若想要的照片不在特定iPhone、iPad或Mac的圖庫中，請務必將照片儲存到該裝置的圖庫。

蘋果也建議日後使用「iCloud 照片」，讓所拍攝的照片和影片在所有裝置上保持最新狀態，並安全地儲存在iCloud中。若目前存放在「我的照片串流」中的照片還不在你的圖庫中，可將這些照片儲存到iPhone、iPad、iPod touch或Mac等裝置上。

iPhone、iPad或iPod touch

1.打開「照片」，點「相簿」。
2.點「我的照片串流」>「選取」。
3.點一下要儲存的照片，按下「分享」按鈕 >「儲存影像」。

Mac

1.打開「照片」App，點進「我的照片串流」相簿。
2.選取想儲存且目前不在照片圖庫中的任何照片。
3.將這些照片從「我的照片串流」相簿拖移到「圖庫」中。

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