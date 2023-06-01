6月新制懶人包！90萬人可領1200　電費「月均多479元」

▲每月用電超過1000度的用戶，將受夏月電價調整影響。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉、張乃文／整理報導

多項民生新制今（6/1）起上路了！小心不少政策攸關荷包，如：夏月電價調整、駕訓班的費用也將下限提高到1萬元；另外還有許多好康可以拿，凡符合資格者，500元青春動滋券及1200元的文化成年禮金就能帶回家。《ETtoday新聞雲》整理出6月最新「9大新制」懶人包，帶你一次掌握。

一、夏月電價6/1實施

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台電說明，到了夏季6至9月因為氣溫上升，每月用電量增加至428度，相較非夏月期間用電量高出4成以上，也使每月電費平均增加約479元，其中359元（75%）電費來自於用電量增加，實際因夏月電價調整而增加部分僅120元。全國378萬戶每月平均用電在120度以下，只須維持平時用電情況，完全不受夏月電價影響，而主要影響為每月用電超過1000度的用戶，約佔整體用戶比例3%。

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二、駕訓班訓練費調漲

公路總局宣布，駕訓班學費下限將從8000或9000元提高到1萬元，上限則維持不變，6/1起實施。各駕訓班小型車班、大客貨車班、聯結車班、小型車逕升大客車班及小型車附掛拖車班等6種班別，收費標準下限調整為1萬元，取消原台灣省地區收費上限，全國一體適用現行收費上限13,500元，小型車逕升大客車班則維持現行14,500元上限。

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三、老舊車輛汰換加碼

為加強鼓勵汰換老舊車輛，從6/1起「廢車回收一站通」網站將提供新媒合選項，擴大媒合車種及減碳、減空汙項目，鼓勵民眾一起加入減碳減空汙行列，車主透過新方案，平均可比1月份方案多領500元到1千元，車籍在竹竹苗車主可多領1700到17萬元。

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▲▼環保署與竹科、竹縣府合作加碼老舊車輛汰換，最高多領17萬。（圖／記者許敏溶攝）

四、中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請

「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」預計6/1開放申請，期限至12/29，估計將有55萬戶受惠，最快7月初便有第1波審核通過者領到3萬元的房貸支持金。由於近來詐騙猖獗，內政部長林右昌也強調，這個專案只開放在內政部營建署官方網站申請，全程採線上，不會有任何簡訊、電子郵件跟電話通知。

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五、疫後就學貸款補助方案6/1開通受理

符合疫後就學貸款補助方案共54.6萬人，原則上借貸人免提出申請，由政府主動勾稽審查，符合補助資格者，今年7月起直接扣抵貸款人最近一學期貸款本金（在學中貸款人）或一年還款本息（非在學的貸款人）。但如屬於在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕者、或非在學的貸款人為低收入或中低收入戶者，則須檢附相關證明文件自112年6月1日上午10時起至「疫後就學貸款補助方案線上系統」提出申請，申請截止日為8/31。貸款人並可於112年7/10起至9/15止於線上系統查詢或提出申復。

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六、青春動滋券6/1開放領用

為延續動滋券成效，體育署規劃每年常態性發放16～22歲約165萬國民每人500元青春動滋券，即90年1月1日至96年12月31日出生，且於國內現有戶籍之國民（非以發放日或學籍身分作為認定基準），可於6/1上午10點至12/31，至動滋券官網點選「立即領取」，並填入身分證字號、出生年月日、手機號碼、E-mail後，經系統比對相關資格無誤後，即可取得QR Code及付款碼。

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▲文化成年禮金將於「文化幣」APP發放。（圖／文化部）

七、文化成年禮金6/6開放領取

文化部針對18歲～21歲青年推出「文化成年禮金」1200點，在6/6起以手機下載「文化幣」APP，完成註冊登記及身分驗證後，即可領取並立即可用，預計有90萬人可領。而沒有手機的青年，也能提出紙本申請，鼓勵青年可以開始規劃使用方式。6/6起至明（113）年6/30期間，至全國藝文消費點進行消費折抵，每次使用以1點為單位。

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八、基北北桃1200月票提早發行

基北北桃4縣市將會同步「提前開賣1200月票」，販售日期訂在6/15，但要7/1才能使用，而販售地點包括台北捷運、新北捷運、桃園捷運、部分台鐵車站及轉運站。1200月票也可存於悠遊卡的普通卡、學生卡、聯名卡等，民眾可於6/15至超商完成加值，再到台鐵、北捷、桃捷的人工售票櫃台設定，也可到轉運站等使用自動加值機。另敬老卡、愛心卡等優惠票不得設定購買1200月票。

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▲基北北桃1200月票7/1開始使用。（圖／記者李姿慧攝）

九、桃園高鐵 6/15起「違停科技執法」

民眾經常於桃園高鐵1號門及8號門臨時接送區周邊違規（臨時）停車，6/15起將新增違規（臨時）停車科技執法，未來臨停1分30秒、2分30秒及3分30秒皆會於顯示看版提示駕駛人駛離，停超過3分鐘即開罰，將處新臺幣300元以上600元以下罰鍰及600元以上1200元以下罰鍰。

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