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購退票資訊一次看！基北北桃1200月票6/15開賣　7/1上路啟用

▲▼基北北桃1200定期票將於6月15日開放購票。（圖／台北捷運公司提供）

▲基北北桃1200定期票將於6月15日開放購票。（圖／台北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

基北北桃1200月票將正式上路，目前進入票證公司及運具業者跨運具整合測試階段，預計6月15日開放預購，7月1日即可開通使用。北市交通局表示，民眾可持悠遊卡到捷運站、台鐵指定車站、國光客運指定窗口購票，但因為一張卡只能買一張定期票，所以有購買雙北1280月票的民眾，除了退票外，建議使用至屆期或拿另一張卡購買1200月票。

北市交通局31日表示，基北北桃月票每張售價1200元，民眾可持悠遊卡至捷運站、台鐵指定車站 、國光客運指定窗口購買設定，啟用後可於30日內不限次數搭乘基北北桃範圍內的公共運具，包括台北捷運、新北捷運、桃園機場捷運、雙北市區公車、桃園市區公車、基隆市區公車、台鐵、公路／國道客運，並享雙北市YouBike前30分鐘及桃園市YouBike前60分鐘免費。

台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／ETtoday資料照）

▲台北捷運。（圖／ETtoday資料照）

交通局提及，由於一張悠遊卡只能設定一種定期票，建議已購買雙北1280定期票的使用者持續使用至屆期，或是持另一張悠遊卡設定基北北桃1200定期票；配合基北北桃1200定期票7月1日上線，雙北1280定期票將販售至6月30日止，雙北1280定期票加價購買共享機車優惠方案也將同時退場，已購買優惠方案民眾可繼續使用至優惠方案使用期限屆期，如符合補助資格，也可享有補助。

不過，如果手邊沒有第二張悠遊卡，需要辦理退票等民眾，台北捷運公司補充道，可選擇人潮較少的時段至台北捷運各車站詢問處，或自動售票機辦理退費，之後再購買基北北桃1200定期票，現行的1280定期票販售至6月30日止，歡迎多加利用定期票退票線上申請網頁，避開捷運車站退費人潮，相關規定可瀏覽台北捷運公司網站

此外，公路總局所發行TPASS悠遊卡片已於5月18日起開放民眾預購，6月15日起可取貨，民眾持該卡於悠遊卡官網登錄專區完成記名，並收到悠遊卡公司簡訊通知或3天後，可至四大超商由店員靠卡領回公路總局補貼民眾購卡的100元悠遊卡加值金，每人限領1次，詳細資訊可至悠遊卡公司官網查詢。

▲▼TPASS悠遊卡。（圖／悠遊卡公司提供）

▲TPASS悠遊卡。（圖／悠遊卡公司提供）

◎適用範圍
基北北桃1200定期票適用範圍包括：台北捷運、新北捷運（含輕軌路線）、桃園機場捷運、基隆市區公車路線、新北市區公車路線、台北市聯營公車路線、桃園市區公車路線、基北北桃範圍內的公路及國道客運。

台鐵適用範圍則有：起訖站均位於縱貫線的基隆站至桃園市新富站，宜蘭線八堵站至福隆站，以及支線深澳線及平溪線各車站間、不限車種列車均適用；提醒大家，具有專屬性及不發售無票座對號列車則不適用，例如：觀光、團體、太魯閣、普悠瑪、EMU3000列車等。

新北市及台北市YouBike 站點借車，前30分鐘免費；桃園市YouBike 站點借車，前60分鐘免費。

◎購票方式及地點
民眾可持悠遊卡、Samsung Wallet悠遊卡、SuperCard超級悠遊卡、電信悠遊卡、悠遊聯名卡或悠遊Debit卡（票卡效期需60天以上）、學生卡、數位學生證，自6月15日起至台北捷運及桃園機場捷運各車站（A20興南站除外）、新北捷運設置詢問處的車站、台鐵車站指定售票窗口（7月1日開放購票）、台北市政府轉運站悠遊卡客服中心、國光客運（基隆站、台北站、新北板橋轉運站、南港轉運站、桃園機場站及中壢站）悠遊卡售票加值機購買；使用SuperCard 超級悠遊卡、Samsung Wallet悠遊卡的民眾，可利用悠遊卡公司授權支付App購買。

◎適用票種
目前開放悠遊卡設定基北北桃1200定期票，後續俟其他票證公司完成準備後，將陸續開放使用。至於敬老、愛心及優待卡等優惠票種，已依法提供大眾運輸搭乘優惠，因此無法設定基北北桃1200定期票。

交通部公路總局發行的TPASS悠遊卡，每張售價100元，已於5月18日起開放民眾至四大超商預購，6月15日起可取貨，後續完成票卡記名後，可將100元退還至票卡內，建議可使用TPASS票卡，預購基北北桃1200定期票，詳細資訊可洽悠遊卡公司官網。

◎首次啟用期限及方式
基北北桃1200定期票僅限一人使用，如果超過30天沒有啟用，該定期票將失效，須辦理退費後重新購買（須加收手續費）。例如： 7月1日持悠遊卡購買，最遲必須於7月30日晚上12點前首次啟用。
啟用方式非常簡單，將票卡輕觸捷運或台鐵車站自動收費進站閘門，或公車、國道客運、公路客運、輕軌驗票機，即可啟用。

定期票無法於YouBike站點啟用，持卡人須先加入YouBike會員並以該悠遊卡卡號註冊，始可享台北市及新北市YouBike站點借車前30分鐘免費、桃園市YouBike站點借車前60分鐘免費優惠。

◎定期票使用期間及續購方式
定期票有效期間為自啟用當天開始起算連續30日，可透過臺北捷運車站車票查詢機查詢，或於捷運、台鐵閘門、輕軌及公車驗票機螢幕了解使用期限。例如：7月5日持悠遊卡設定基北北桃1200定期票，7月10日啟用，有效期間為7月10日至8月8日。

定期票有效期間屆滿後，持卡人可再擇日重新購買，或者持原票卡在有效期間屆滿前10日起(即啟用後第21日)，至台北捷運及桃園機場捷運各車站（A20興南站除外）、新北捷運設置詢問處的車站、台鐵車站指定售票窗口、台北市政府轉運站悠遊卡客服中心、國光客運（基隆站、台北站、新北板橋轉運站、南港轉運站、桃園機場站及中壢站）悠遊卡售票加值機續購。使用SuperCard超級悠遊卡、Samsung Wallet悠遊卡等，可透過悠遊卡公司授權支付App辦理續購。

例如：7月10日第一次使用定期票，可自7月30日起續購，續購的定期票將於原有效期限8月8日翌日（即8月9日）自動啟用，延長使用期限至9月7日。

有效期間屆滿，如不再購買定期票，民眾仍可持原票卡搭車，票卡則恢復原電子票證的計費方式。
基隆市政府、台北市政府、新北市政府及桃園市政府共同發行的基北北桃1200定期票，主要是為鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸工具，給予遠距離及重度使用大眾運具者更多優惠，對通勤族可說是一大福音。

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