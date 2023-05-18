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基北北桃1200定期票懶人包！哪裡買、怎麼用、1280退費方法一次看

▲▼「TPASS行政院通勤月票」設計出爐。（圖／記者李姿慧攝）

▲「TPASS行政院通勤月票」基北北桃1200月票7/1上路。（圖／記者李姿慧攝）

記者李宜秦／台北報導

基北北桃「TPASS悠遊卡」1200月票將於7月1日上路，今（18）日起開放民眾可於四大超商及博客來官網限量預購。而雙北1280月票只販售到6月30日，台北捷運公司已公告「1280退票方法」。

「TPASS悠遊卡」可在台北捷運、新北捷運、桃園機場捷運、部分台鐵車站及轉運站販售，通勤月票採實名登記，製卡費用100元政府吸收，每人限補助一次，首次領卡免費。

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基北北桃1200月票、雙北1280月票差異

北中南三大生活圈通勤月票拚7月上路，其中基北北桃聯合推出1200定期月票，與1280月票差異主要為適用地區與交通工具，1280月票僅適用台北捷運、雙北公車、台北Youbike等，1200月票則是台北捷運、桃園機捷、基北北桃公車、國道客運、台鐵、輕軌、基北北桃Youbike、渡輪等全適用。

基北北桃1200月票設計意涵

1200通勤月票新卡設計，正面為全國統一版面，票卡名稱訂名為「TPASS行政院通勤月票」，「Ｔ」代表台灣(Taiwan)、交通運輸(Transport)，也傳達共好 (Together)、行遊 (Tour) 與信賴 (Trust)等理念。

票卡正面圓圈圖形傳達移動、前行的意象，也象徵多元交通串連不同生活樣貌，以及中央、地方及業者共同合作；票卡背面設計為7種通勤運具及年輕人騎乘公共自行車插畫，帶出多樣運輸組合代表月票可搭乘多元運具，以及鼓勵通學、通勤族支持公共運輸展現活力等。

▲▼「TPASS行政院通勤月票」設計出爐。（圖／記者李姿慧攝）

▲1200通勤月票新卡設計，正面為全國統一版面，票卡名稱訂名為「TPASS行政院通勤月票」。（圖／記者李姿慧攝）

基北北桃1200月票開賣時間及地點

基北北桃4縣市將會同步「提前開賣1200月票」，販售日期訂在6月15日，但要等到7月1日才能使用，藉由這15天分散購買人潮，而販售地點包括台北捷運、新北捷運、桃園捷運、部分台鐵車站及轉運站。

1200月票也可存於悠遊卡的普通卡、學生卡、聯名卡等，民眾可於6月15日至超商完成加值，再到台鐵、北捷、桃捷的人工售票櫃台設定，也可到轉運站等使用自動加值機。另敬老卡、愛心卡等優惠票不得設定購買1200月票。

雙北1280月票退票方式

台北捷運公司已公告「雙北1280退票方法」，是以「定期票票價乘以經過日數佔定期票有效期間（30日）比例，若不足1元數值採無條件捨去」，未使用的天數可依照比例退費，而且不收手續費，而所謂「經過日數」則是定期票啟用當天起，計算至最後一天使用日的日數。

舉例來說，倘若民眾在5月10日第一次使用1280月票，票卡最後使用時間為5月17日，總經過日數為8天，計算公式就是「1280元-（1280元×8/30）＝1280-341＝939元」。

若未逾期的1280定期票要退費，可到台北捷運各站詢問處辦理，退費金額會加值回原本的票卡中；若是已逾期的1280定期票，可在1年內到台北捷運公司官網申請「線上退費」，或到各個捷運站設置的票卡機或詢問處申請。

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