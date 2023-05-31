花蓮推廣企業參與托育服務　最高補助300萬元

▲花蓮鼓勵企業新建托兒設施，第1年最高補助經費300萬元。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為鼓勵事業單位提供員工托兒服務，花蓮縣政府自6月1日起至7月15日止受理事業單位申請今年第2期經費補助，不限事業單位規模大小，皆可提出申請。

依據《性別工作平等法》第23條規定，僱用受僱者100人以上的雇主應提供「哺（集）乳室」與「托兒設施或措施」。凡設置員工哺（集）乳室最高補助2萬元；新建托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、兒童課後照顧服務中心等），第1年最高經費補助300萬元，設置後或已設置的事業單位，也可申請托育設施或幼兒教具維護更新，每年最高補助50萬元。另外，事業單位辦理居家式托育服務或受僱者子女送托於托兒服務機構，事業單位提供托兒津貼者，每年最高補助60萬元。

縣長徐榛蔚表示，友善育兒的工作環境，有助於提升企業形象及員工的向心力，降低流動率，留住並吸引優秀人才，盼望結合企業力量，支持員工兼顧工作與家庭照顧，共同落實職場友善育兒政策。

花蓮縣政府社會處指出，事業單位若因本縣面積南北狹長員工分散或辦公室空間之限制，無法設置托兒設施，可利用發放托兒津貼、與托嬰中心及幼兒園簽約、聘雇或委託居家托育人員提供托育服務等措施，協助員工解決托兒問題。

社會處也提醒有意願申請經費補助之事業單位，請至勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網（https://childcare.mol.gov.tw/PageNew/default.aspx）「線上申請補助專區」填寫申請書表上傳後，並以書面列印郵寄至花蓮縣政府社會處勞資科（花蓮縣花蓮市府後路8號）提出申請。如有疑問，可向勞資科03-8225377服務專線洽詢。