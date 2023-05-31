▲16-22歲青春動滋券來了！高雄「500元→1000元」加碼方案公佈。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

教育部體育署規劃每年常態性發放每人500元青春動滋券，16至22歲民眾自今年6月1日起，可至動滋網登記領取。高雄市政府也配合推出加碼方案，只要到運動中心消費滿500元，即可獲得市價超過1000元的健身月卡及參加月月抽獎活動。

運動發展局長侯尊堯指出，市府響應中央「青春動滋券」，推出「運動雄青春 好禮大方送」方案。民眾持青春動滋券到運動中心消費滿500元，即可獲得市價超過千元的健身月卡，更可以參加月月抽獎活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲市府響應中央「青春動滋券」，推出「運動雄青春 好禮大方送」方案。（圖／記者賴文萱翻攝）

每月底會在運動發展局臉書紛絲專頁抽出10個獎項，抽獎禮品，包含運動手錶、運動耳機及Switch，另外還有最大獎GOGORO乙台。

另外，位於鹽埕國中的鹽埕運動中心，以水域活動與鐵人三項作為特色，同時也是高雄市第七座運動中心，於今（31）日正式啟用。

▲▼16-22歲青春動滋券來了！高雄「500元→1000元」加碼方案公佈。（圖／記者賴文萱翻攝）

鹽埕運動中心以鹽埕國中體育館為主體建築升級，整體外觀造型以童趣彩繪呈現，設有羽球場、桌球室、25公尺室內溫水游泳池、健身房、有氧教室及綜合球場，並結合教育部體育署補助建置電競自由車室，緊鄰愛河畔景觀優勢，特別打造成為全國首座結合室內鐵人三項訓練以及開放式水域活動的運動中心。

高雄市政府副秘書長張家興表示，鹽埕運動中心將成為獨具特色的運動中心，未來有鐵人三項訓練課程以及開放式水域營隊課程，讓市民朋友能有嶄新的體驗。希望市民朋友能多多前來運動。也鼓勵年輕朋友們來運動中心使用青春動滋券，做運動之餘還能抽大獎。

營運單位信仰體育管理顧問公司也特別規劃與高雄全家海神職業籃球隊合辦的菁英籃球訓練營，在7月3日至7日，一連5天的營隊中將安排一系列課程，目標打造出截然不同的籃球夏令營。