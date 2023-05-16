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中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

▲▼房地產,房價,台北市,士林區,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部今宣布「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，預計6月1日開放申請。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部長林右昌16日上午召開「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」準備上路記者會，專案預計6月1日開放申請，期限至12月29日，估計將有55萬戶受惠，最快7月初便有第1波審核通過者領到3萬元的房貸支持金。由於近來詐騙猖獗，林右昌也強調，這個專案只開放在內政部營建署官方網站申請，全程採線上，不會有任何簡訊、電子郵件跟電話通知。

林右昌指出，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」是依據立法院今年2月通過的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」辦理，預計6月1日開放申請，今天提前開放專線供民眾諮詢是否符合資格。

林右昌強調，這次的專案只開放在營建署官網線上申請，不會有任何簡訊、電子郵件或電話形式的通知，申續簡便、操作簡單，只要輸入申請人基本資料，經過審查符合資格後，支持金會透過原本貸款的金融機構，直接存到借款人約定的繳納貸款本息帳戶內。

林右昌重申，本政策的重點是要照顧過去3年受到疫情影響的中低薪房貸族，正視他們所面臨的生活困境與負擔，政府幫忙這群人一同面對後疫情時代的生活。因此，不適用未來要買房子的人，並透過規範原始核貸金額，讓買高價房的人無法適用。

本專案申請人須為自用住宅貸款的借款人，其與配偶及未成年子女應符合下列資格：

一、合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額。
二、合計持有房屋1戶以內。
三、原始核貸金額，位於台北市住宅為新台幣850萬元以內；位於其他直轄市、縣（市）住宅為新台幣700萬元以內。
四、110年各類所得總額合計於新台幣120萬元以內。
五、上述資格認定基準日為112年2月28日。
 

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