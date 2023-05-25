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老舊車輛汰換加碼！6／1起網站媒合新方案　最高多領17萬

▲▼環保署與竹科、新竹縣合作，針對老舊車輛汰換加碼新方案，6／1起透過網站媒合，車主最高可多領17萬。（圖／記者許敏溶攝）

▲環保署與竹科、新竹縣合作，針對老舊車輛汰換加碼新方案，6／1起透過網站媒合，車主最高可多領17萬。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為加速老舊車輛汰換，環保署今年初公布老舊車輛汰舊換新辦法，針對車齡10年以上老舊車輛進行補助，在竹科與竹縣加入後，環保署今（25日）宣布加碼，從6月1日起在「廢車回收一站通」網站，將提供新媒合選項，民眾汰換老舊車輛可多領現金，可比1月份環保署方案多領500至1000元，車籍在竹竹苗地區車主，甚至可多領1700元到17萬不等，希望藉此同時實現減碳及減空污及汰換老舊車輛。

為降低碳排及改善空污，環保署在今年1月推出「老舊車輛汰舊換新2.0」，針對車齡10年以上老舊車輛，補助換購電動車或低汙染車輛，民眾可選擇換取金額補助或獎勵金，補助時間到明（2024）年12月31日為止，台灣車齡10年以上機車有630萬輛、小客貨車約400萬輛、大客車輛約12萬輛，預估超過1000萬輛汽機車受惠。

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為了加速汰換老舊車輛，環保署今天新竹科學園區管理局、新竹縣政府環保局簽約，加強鼓勵汰換老舊車輛，從6月1日起，「廢車回收一站通」網站將提供新媒合選項，擴大媒合車種及減碳、減空污項目，鼓勵民眾一起加入減碳減空污行列，車主透過新方案，平均可比1月份方案多領500元到1千元，車籍在竹竹苗車主可多領1700到17萬元。

▲▼環保署與竹科、新竹縣合作，針對老舊車輛汰換加碼新方案，6／1起透過網站媒合，車主最高可多領17萬。（圖／記者許敏溶攝）

▲環保署與竹科、新竹縣合作，針對老舊車輛汰換加碼，6／1起透過網站媒合，車主最高可多領17萬。（圖／記者許敏溶攝）

根據1月補貼方案，10年以上老舊機車，若歸屬於環保署，溫室氣體減量獎勵金為1千元、空污減量補助金為1千元，既有回收獎勵機制為300元，等於可領2300元，6月1日起新方案，將可多領500元，達到2800元，若是汽油小客貨車換電動車，1月補貼方案可拿1.5萬元，6月1日起新方案將可多領1000元，等於可領1.6萬元。

此外，針對車籍在竹竹苗車主，燃油機車更換電動車，原先環保署補助金額為2300元，6月1日起新方案，將可領到4000到4500元，等於最高多領2200元，弱勢汽油小客貨車換電動車，1月補貼方案可拿1.5萬元，6月1日起新方案將可領到1萬9100元，等於多領4100元，差異金額最大為柴油大客貨換六期柴油或電動車，原先環保署補助為3.1萬，6月1日起新方案將可領到20.1萬元，等於多領17萬元。

▲▼環保署與竹科、竹縣府合作，加碼老舊車輛汰換，6/1起網站媒合新方案，最高多領17萬。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼環保署與竹科、竹縣府合作，加碼老舊車輛汰換，6/1起網站媒合新方案，最高多領17萬。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼環保署與竹科、竹縣府合作，加碼老舊車輛汰換，6/1起網站媒合新方案，最高多領17萬。（圖／記者許敏溶攝）

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