　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／高虹安滿意度破6成　五大有感施政73.9%最肯定這項

▲ET民調／高虹安施政滿意度破6成，73.9%對於讓學童吃得好政策超有感。（圖／ETtoday民調雲）

▲新竹市長高虹安施政滿意度破6成。（圖／ETtoday民調雲，下同）

記者陳弘修／台北報導

去年12月25日上任的新科縣市長，迄今就職已滿五個月，施政與藍圖也開始受到關注與期待。根據《ETtoday 民調雲》最新民調顯示，新竹市長高虹安的施政滿意度突破6成（60.9%），市府團隊表現度57.3%。若與《遠見雜誌》在今年三月就職100天左右調查施政滿意度為近五成的結果相較，也可以觀察到高虹安的支持度有逐漸成長的趨勢。

《ETtoday 民調雲》最新民調也顯示，在「有感施政」調查中，對於提高國中小營養午餐每餐費用及補助，讓學童吃得更好，有高達73.9%的市民也表示了高度肯定。

為了解新竹市民對於各項市政的看法，《ETtoday 民調雲》於5月24日至28日，針對20歲以上設籍新竹市之民眾進行「新竹市市政滿意度調查」，回收有效樣本數1,148 份，抽樣誤差在 95%的信心水準下，為正負2.89%。

《ETtoday 民調雲》表示，此次調查在進行統計分析之前，原始資料先依內政部2023年4月底人口統計資料與新竹市政府民政處 2022年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合新竹市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果，在市長施政部分，有60.9%新竹市民滿意高虹安的表現（非常滿意19.3%、還算滿意41.6%)；行政團對表現部分的滿意度為57.3%（非常滿意16.5%、還算滿意40.8%）。

另外，在已經陸續推出的各項政策與規劃中，高虹安與新竹市政府團隊的表現也都有讓六成以上的民眾有感，並表示滿意。

▲ET民調／高虹安施政滿意度破6成，73.9%對於讓學童吃得好政策超有感。（圖／ETtoday民調雲）

若進一步來看「有感施政」，調查結果顯示，目前有五大政策最受市民青睞，其中，排名第一的是為了避免因物價上漲而影響學生午餐供膳品質所推出的「調高國中、小營養午餐每餐費用及補助」，73.9%新竹市民對此讓學童吃得更好這項政策感到滿意，在30至49歲民眾中，有小孩者的滿意度幾乎高達八成(79.5%)。

其次，對於「YouBike2.0 全面升級再新設30站」，有70.3%市民表示滿意，支持新竹市府全面升級YouBike，並深入住宅、商辦與學校、觀光景點周邊設置30個新站點；同時積極爭取桃竹竹苗生活圈通勤月票，提供民眾大眾運輸工具自由選配搭乘。

排名第三的是「桃竹竹苗推公共運輸月票4方案， 竹竹最低每月288元」，有64.2%的市民表示滿意。

▲新竹市長高虹安關心學童教育▼ 。（圖／新竹市政府）

▲新竹市長高虹安。（圖／ETtoday資料照）

在生育方面，新竹市府針對25至40歲女性市民提出AHA 卵巢功能免費檢測以及最高 3.1 萬元凍卵費用補助，希望透過醫學技術，讓女性可以選擇提前保存健康卵子， 提升未來生育成功率。根據調查顯示，該項「祝妳好孕凍卵補助」政策獲也獲得了59.7%的新竹市民肯定，在有感政策中排名第四位，其中，25至40歲的女性市民滿意度破六成（61.5%）。

至於第五名則為新竹市府與新竹縣簽署「新竹縣市整合溝通平台合作備忘錄」，對此，有63.6%市民表示感到滿意，認同 透過達成交通及環保共8項議題合作共識，並參與中台灣區域治理平台、桃竹竹苗區域治理平台及北台區域發展治理平台等多個跨域合作平台施政。

談到未來新竹市的發展與期許，調查結果也顯示，新竹市民認為接下來需要改善的面向，前三名為交通建設(56.2%)、房價問題(46.9%)、社會福利(33.3%)，其次依序為公共建設、醫療政策、社會治安、教商品質、觀光旅遊、環境保護、經濟發展、工作就業、藝文發展、空氣品質。

▲ET民調／高虹安施政滿意度破6成，73.9%對於讓學童吃得好政策超有感。（圖／ETtoday民調雲）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／雨還沒停！　大雨轟5縣市
問性騷受害者「為何不跳車」　許嘉恬臉書被灌：可示範？
快訊／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45回應
快訊／李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆
陳建州親妹「2孩病床邊唱歌」惹淚！　范范揪心發聲
快訊／500元動滋券10點登記！　5大步驟一次看
快訊／EXO 3藝人要求解約！　SM娛樂強硬回應
快訊／親綠插畫家爆「長期性騷小模、外流私密照」　本人道歉了
可寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買3送3」限時1天
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45記者會回應

快訊／綠前黨工遭導演性騷吃案　女綠委齊批：沒有模糊空間

民進黨性騷案反問受害者「為何不跳車」　許嘉恬臉書被灌：可示範嗎？

快訊／陸軍中校跳繩體測休克　國防部：協請醫院全力搶救中

民進黨性騷吃案！侯友宜競辦點名賴清德　「隱匿案情要人民如何信賴？」

綠營婦女部爆性騷吃案　吳沛憶：不能姑息！黨內處置責任必須追究

謝國樑廢止「四接公文」　林右昌重申：開發仍須環評、非核准

侯友宜是劉邦第二？　游盈隆：民調下滑！但綠營不要小看他

曾是民進黨婦女部督導？性騷吃案燒整晚　林飛帆臉書停在「被徵召」

民進黨前黨工遭性騷疑吃案　賴清德宮廟參香未回應

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

快訊／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45記者會回應

快訊／綠前黨工遭導演性騷吃案　女綠委齊批：沒有模糊空間

民進黨性騷案反問受害者「為何不跳車」　許嘉恬臉書被灌：可示範嗎？

快訊／陸軍中校跳繩體測休克　國防部：協請醫院全力搶救中

民進黨性騷吃案！侯友宜競辦點名賴清德　「隱匿案情要人民如何信賴？」

綠營婦女部爆性騷吃案　吳沛憶：不能姑息！黨內處置責任必須追究

謝國樑廢止「四接公文」　林右昌重申：開發仍須環評、非核准

侯友宜是劉邦第二？　游盈隆：民調下滑！但綠營不要小看他

曾是民進黨婦女部督導？性騷吃案燒整晚　林飛帆臉書停在「被徵召」

民進黨前黨工遭性騷疑吃案　賴清德宮廟參香未回應

俄新一輪轟炸基輔3死　飛彈殘骸墜下「險砸中轎車」驚險畫面曝光

傳蘋果頭戴式裝置將登場　外媒曝：前所未有的製造挑戰

雨還沒停「大雨轟5縣市」　颱風走梅雨接棒！6月中偏濕訊號強

巨蛋旁33房華廈開1.68億求售　在地：房價合理「貴在它」

鄭宗哲本季第7轟寫旅美生涯新高　林子偉猛打加碼盜壘

「停止雙語政策」連署破萬　全教總要求3位總統候選人表態

Jisoo的水桶包不出門也能買！DIOR台灣線上購物開張　還有這些精品可網購

AI成美、台股造浪者！ETF新兵搶市　指數追蹤11大產業領頭羊

史上最壯吉娃娃！體型嬌小卻渾身肌肉　飼主曝混血真相：是愛的結晶

峮峮突缺席錄影「爛身體」8天後吐心聲！柯震東現身歪樓問3字…全被截圖

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

政治熱門新聞

民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」　民進黨道歉：拉高層級調查

「人選之人」真實上演　民進黨爆性騷

民進黨前黨工遭性騷吃案　2千字還原

爆性騷吃案　黃瓊慧：我們真是進步的黨？

快訊／綠前黨工遭性騷吃案　范雲「零容忍」：黨中央已立刻調查及懲處

深夜拉柯文哲看海　郭台銘：都忘記了

民進黨前黨工遭性騷　藍勾勾湧入聲援

民進黨婦女部吃性騷案　卡神：林飛帆當時負責督導

民進黨前黨工遭性騷吃案！李彥秀怒了

快訊／侯友宜競選工作室成立！張其強任執行長　首波發言團隊亮相

ET民調／高虹安滿意度破6成　五大有感施政73.9%最肯定這項

民進黨爆性騷吃案　國民黨批：彌補不了受害者

吳欣盈擬選竹縣立委　明拜會在地大佬

快訊／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45記者會回應

更多熱門

相關新聞

新竹市敗在控球　台中市灌大局收勝

新竹市敗在控球　台中市灌大局收勝

玉山盃全國青棒錦標賽今(30)天持續在新北市三重棒球場以及台中台體大棒球場熱鬥，在三重棒球場舉行的A組敗部賽，由台中市交手新竹市，台中市在第3局靠著新竹市的投手發生亂流，單局打下3分大局，最終就藉著這波攻勢，以5比2帶走勝利。

女力崛起！　《遠見》首長施政滿意度：張麗善上升至4.5星

女力崛起！　《遠見》首長施政滿意度：張麗善上升至4.5星

朱柏翰看徐若熙影片學會秘密武器

朱柏翰看徐若熙影片學會秘密武器

四叉貓涉違反《跟騷法》　北檢出庭「不好說」

四叉貓涉違反《跟騷法》　北檢出庭「不好說」

520多六倍！新竹33對新人登記　高虹安改造結婚造拍照區獻祝福

520多六倍！新竹33對新人登記　高虹安改造結婚造拍照區獻祝福

關鍵字：

ET民調新竹市高虹安

讀者迴響

熱門新聞

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

58歲楊繡惠突po超音波照！　

83歲《教父》艾爾帕西諾又當爸！　小54歲女友懷孕8月

台大弟「泡茶上癮」月討5萬！爸不敢退休

瑪娃減弱輕颱！今全台變天　7縣市大雨

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面