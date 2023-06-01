ET民調／高虹安滿意度破6成　五大有感施政73.9%最肯定這項

▲新竹市長高虹安施政滿意度破6成。（圖／ETtoday民調雲，下同）

記者陳弘修／台北報導

去年12月25日上任的新科縣市長，迄今就職已滿五個月，施政與藍圖也開始受到關注與期待。根據《ETtoday 民調雲》最新民調顯示，新竹市長高虹安的施政滿意度突破6成（60.9%），市府團隊表現度57.3%。若與《遠見雜誌》在今年三月就職100天左右調查施政滿意度為近五成的結果相較，也可以觀察到高虹安的支持度有逐漸成長的趨勢。

《ETtoday 民調雲》最新民調也顯示，在「有感施政」調查中，對於提高國中小營養午餐每餐費用及補助，讓學童吃得更好，有高達73.9%的市民也表示了高度肯定。

為了解新竹市民對於各項市政的看法，《ETtoday 民調雲》於5月24日至28日，針對20歲以上設籍新竹市之民眾進行「新竹市市政滿意度調查」，回收有效樣本數1,148 份，抽樣誤差在 95%的信心水準下，為正負2.89%。

《ETtoday 民調雲》表示，此次調查在進行統計分析之前，原始資料先依內政部2023年4月底人口統計資料與新竹市政府民政處 2022年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合新竹市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果，在市長施政部分，有60.9%新竹市民滿意高虹安的表現（非常滿意19.3%、還算滿意41.6%)；行政團對表現部分的滿意度為57.3%（非常滿意16.5%、還算滿意40.8%）。

另外，在已經陸續推出的各項政策與規劃中，高虹安與新竹市政府團隊的表現也都有讓六成以上的民眾有感，並表示滿意。

若進一步來看「有感施政」，調查結果顯示，目前有五大政策最受市民青睞，其中，排名第一的是為了避免因物價上漲而影響學生午餐供膳品質所推出的「調高國中、小營養午餐每餐費用及補助」，73.9%新竹市民對此讓學童吃得更好這項政策感到滿意，在30至49歲民眾中，有小孩者的滿意度幾乎高達八成(79.5%)。

其次，對於「YouBike2.0 全面升級再新設30站」，有70.3%市民表示滿意，支持新竹市府全面升級YouBike，並深入住宅、商辦與學校、觀光景點周邊設置30個新站點；同時積極爭取桃竹竹苗生活圈通勤月票，提供民眾大眾運輸工具自由選配搭乘。

排名第三的是「桃竹竹苗推公共運輸月票4方案， 竹竹最低每月288元」，有64.2%的市民表示滿意。

▲新竹市長高虹安。（圖／ETtoday資料照）

在生育方面，新竹市府針對25至40歲女性市民提出AHA 卵巢功能免費檢測以及最高 3.1 萬元凍卵費用補助，希望透過醫學技術，讓女性可以選擇提前保存健康卵子， 提升未來生育成功率。根據調查顯示，該項「祝妳好孕凍卵補助」政策獲也獲得了59.7%的新竹市民肯定，在有感政策中排名第四位，其中，25至40歲的女性市民滿意度破六成（61.5%）。

至於第五名則為新竹市府與新竹縣簽署「新竹縣市整合溝通平台合作備忘錄」，對此，有63.6%市民表示感到滿意，認同 透過達成交通及環保共8項議題合作共識，並參與中台灣區域治理平台、桃竹竹苗區域治理平台及北台區域發展治理平台等多個跨域合作平台施政。

談到未來新竹市的發展與期許，調查結果也顯示，新竹市民認為接下來需要改善的面向，前三名為交通建設(56.2%)、房價問題(46.9%)、社會福利(33.3%)，其次依序為公共建設、醫療政策、社會治安、教商品質、觀光旅遊、環境保護、經濟發展、工作就業、藝文發展、空氣品質。