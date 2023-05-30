女力崛起！　《遠見》首長施政滿意度：張麗善上升至4.5星

▲盧秀燕、張麗善。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝自Facebook／張麗善）



記者詹宜庭／台北報導

隨著女力崛起，全台22個縣市長中就有9席為女性首長，據《遠見》公布最新「2023縣市長施政滿意度調查」結果顯示，除了台中市長盧秀燕奪下任內首座五星，獲得今年的最佳進步獎。雲林縣長張麗善施政滿意度也從去年66.7%上升至73.6%，較去年提高6.9個百分點，且過去四年拿下四星的她，今年則上升至4.5星，進步幅度排名第二。

隨著台灣近年性別平權意識抬頭，全台22個縣市長中就有9席為女性首長，包含台中市盧秀燕、彰化縣王惠美、南投縣許淑華、雲林縣張麗善、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、屏東縣周春米、新竹市高虹安。

根據「2023縣市長施政滿意度調查」數據指出，除了盧秀燕奪下任內首座五星，獲得最佳進步獎，張麗善施政滿意度也從去年66.7%上升至73.6%，較去年提高6.9個百分點，過去四年拿下四星的她，今年則上升至4.5星，進步幅度僅次盧秀燕，排名第二。

另在新任首長中，南投縣長許淑華則以64.2%滿意度榮登「新人王」；新竹市長高虹安則獲得49.3%滿意度，上任後因建置科技偵防設備，強化犯罪偵查能量，在治安、消防部分，滿意度都超過了七成。值得關注的還有基隆市長謝國樑，其滿意度為47.1%、不滿意度24.2%，各項成績皆持平，其中在治安和醫療方面，都有七成以上的滿意度。

▼2023縣市長施政滿意度。（圖／《遠見》提供，點圖放大）

