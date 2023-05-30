　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女力崛起！　《遠見》首長施政滿意度：張麗善上升至4.5星

▲▼盧秀燕、張麗善。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝自Facebook／張麗善）

▲盧秀燕、張麗善。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝自Facebook／張麗善）

記者詹宜庭／台北報導

隨著女力崛起，全台22個縣市長中就有9席為女性首長，據《遠見》公布最新「2023縣市長施政滿意度調查」結果顯示，除了台中市長盧秀燕奪下任內首座五星，獲得今年的最佳進步獎。雲林縣長張麗善施政滿意度也從去年66.7%上升至73.6%，較去年提高6.9個百分點，且過去四年拿下四星的她，今年則上升至4.5星，進步幅度排名第二。

隨著台灣近年性別平權意識抬頭，全台22個縣市長中就有9席為女性首長，包含台中市盧秀燕、彰化縣王惠美、南投縣許淑華、雲林縣張麗善、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、屏東縣周春米、新竹市高虹安。

根據「2023縣市長施政滿意度調查」數據指出，除了盧秀燕奪下任內首座五星，獲得最佳進步獎，張麗善施政滿意度也從去年66.7%上升至73.6%，較去年提高6.9個百分點，過去四年拿下四星的她，今年則上升至4.5星，進步幅度僅次盧秀燕，排名第二。

另在新任首長中，南投縣長許淑華則以64.2%滿意度榮登「新人王」；新竹市長高虹安則獲得49.3%滿意度，上任後因建置科技偵防設備，強化犯罪偵查能量，在治安、消防部分，滿意度都超過了七成。值得關注的還有基隆市長謝國樑，其滿意度為47.1%、不滿意度24.2%，各項成績皆持平，其中在治安和醫療方面，都有七成以上的滿意度。

▼2023縣市長施政滿意度。（圖／《遠見》提供，點圖放大）

▲▼2023縣市長施政滿意度。（圖／《遠見》提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／飲料店「說密語摸奶」！　附近店家：男客被帶進去
一戶發3萬！　房貸補貼最快7月就可領
台女留學生疑遭男友獵槍射殺！　鄰居曝1詭異現象
看五月天演唱「爽拍婚紗照」！阿信被打斷　粉絲火大開罵
柯文哲、郭台銘金門同框！　熱情握手40秒
瑪娃龜速「散步都比它快！」　氣象局曝陸警可能
快訊／酒吧鬧事遭投訴　攻城獅宣布「不續約」
快訊／瑪娃來襲！　這地區宣布下午停班停課
LIVE／瑪娃最新動態！七星潭長浪吞人　國小師劈7女！學校淪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

學者董立文：中共比較喜歡柯文哲　目的在促成郭柯配

能源政策要說清楚！　他建議侯友宜主張：我當總統核電廠絕對安全

柯文哲批「金門長期不被重視」　再拋蓋金廈大橋：經濟繁榮根本

「柯郭配」再掀熱議！柯文哲、郭台銘金門同框　熱情握手40秒

快訊／賴品妤建議釐清「李正皓案」真相　拿出更高層次道德責任

侯友宜支持度剩18%淪老三　藍委示警：要找到「對的人」協助

3年前一塌糊塗！今獲侯友宜出手相助　李眉蓁：一定贏回左楠

金門同台握手！　郭台銘遞「和平宣言」：請賴清德回去努力研究

金門同框賴清德！　郭台銘握手遞「和平宣言」：一起為台灣努力

郭台銘、柯文哲、賴清德都在金門　侯友宜：未來會找時間去

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

學者董立文：中共比較喜歡柯文哲　目的在促成郭柯配

能源政策要說清楚！　他建議侯友宜主張：我當總統核電廠絕對安全

柯文哲批「金門長期不被重視」　再拋蓋金廈大橋：經濟繁榮根本

「柯郭配」再掀熱議！柯文哲、郭台銘金門同框　熱情握手40秒

快訊／賴品妤建議釐清「李正皓案」真相　拿出更高層次道德責任

侯友宜支持度剩18%淪老三　藍委示警：要找到「對的人」協助

3年前一塌糊塗！今獲侯友宜出手相助　李眉蓁：一定贏回左楠

金門同台握手！　郭台銘遞「和平宣言」：請賴清德回去努力研究

金門同框賴清德！　郭台銘握手遞「和平宣言」：一起為台灣努力

郭台銘、柯文哲、賴清德都在金門　侯友宜：未來會找時間去

以「沖繩獨立」比喻台海　解放軍上將反問日本接受嗎？

瓦格納傭兵恐叛變！　俄退役軍官：普丁可能會被推翻

丁學文／川普來勢洶洶　瘋狂梟雄可能再浮出檯面？

獨／開7天出事了！飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

玉山盃／新竹市敗在自己控球　台中市灌大局敗部賽收勝

日長野2警「沒穿防彈衣、未配槍」中彈殉職！　縣警：沒時間穿

女網友送暖！男衝超商幫買點數　警刷存摺阻詐...他怨：外國人也騙

捕獲20kg超巨鯰魚！他見「腹部異常隆起」秒放生　網讚爆：超有愛

元元合照直播主親妹「2人穿超辣」！　神基因網驚：臉蛋身材都很像

學者董立文：中共比較喜歡柯文哲　目的在促成郭柯配

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

政治熱門新聞

綠營高雄立委傳黃捷出局　周玉蔻：超討厭民進黨

即／黃捷證實接民進黨中央電話：徵召人選不是我

鄭文燦正式提告　轟國民黨「言論的詐騙」　

為保女友與寶寶　男扛2人贖金困緬甸當豬仔

《遠見》首長施政滿意度出爐！　侯友宜5星4連霸、盧秀燕奪5星之首

柯文哲留107萬呆帳　陳佩琪：開罰我會去繳

外交部證實　1台灣留學生匈牙利遇害

快訊／不接班新北市長！李四川：要選早選了

韓國瑜神話再起！　北農官股代表讚「天公仔囝」原因曝光

柯文哲、郭台銘金門同框　熱情握手40秒

影／賴清德偷酸侯友宜「阿給」　想跟習近平吃晚餐

賴清德台大演講竟附「政大照片」　葉元之：是有多看不起台大？

李正皓批「偷拍魔人故事」是合謀編造

侯友宜整合左楠初選　李眉蓁將代表藍軍戰立委

更多熱門

相關新聞

遠見民調：張麗善縣長滿意度創新高　破7成3

遠見民調：張麗善縣長滿意度創新高　破7成3

根據《遠見雜誌》29日公布「2023縣市長施政滿意度調查」，雲林縣張麗善縣長施政滿意度與施政分數於上任後都創下佳績，今年滿意度與施政分數分別為73.6%及74.5分，兩項成績雙雙改寫了縣市改制以來新紀錄。

《遠見》首長施政滿意度出爐！　侯友宜5星4連霸、盧秀燕奪5星之首

《遠見》首長施政滿意度出爐！　侯友宜5星4連霸、盧秀燕奪5星之首

獲五星首長　盧秀燕：會讓台中更好

獲五星首長　盧秀燕：會讓台中更好

許淑華從造浪者變「衝浪者」　繼續與年輕世代合作

許淑華從造浪者變「衝浪者」　繼續與年輕世代合作

德國巴歆縣長參訪雲林 張麗善盼深化交流

德國巴歆縣長參訪雲林 張麗善盼深化交流

關鍵字：

盧秀燕許淑華張麗善高虹安謝國樑2023縣市長施政滿意度調查遠見

讀者迴響

熱門新聞

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面